Zagraniczne media podają, że książę Harry i Meghan Markle szykują się do pierwszego wspólnego wyjazdu z USA od miesięcy. Przypomnijmy, że ostatnia podróż pary miała miejsce w sierpniu 2024 roku, kiedy to odwiedzili Kolumbię. Nie dziwi więc fakt, że niedawna decyzja zakochanych wzbudziła niemałe medialne zainteresowanie. Kierunek podróży też nie jest przypadkowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry polskiego lektorstwa. Rozmowa z Filipem Kosiorem

Książę Harry i Meghan Markle spędzą walentynki w Kanadzie. Wezmą udział w ważnym wydarzeniu

Książę Harry i Meghan Markle na początku lutego wylatują do Kanady. Młodszy syn króla Karola III weźmie udział w zainaugurowanych przez siebie zawodach dla weteranów wojennych Invictus Games, które mają mieć miejsce w Vancouver i Whistler. Wydarzenie ma się odbywać od 8 do 16 lutego. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że walentynki 2025 zakochani spędzą właśnie w tym kraju. Mnóstwo osób zwraca uwagę na fakt, że będzie to kolejny rok z rzędu, w którym małżeństwo będzie celebrować święto zakochanych w Kanadzie. Harry i Meghan najpewniej wezmą udział w spotkaniach z zawodnikami oraz będą uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach związanymi bezpośrednio z zawodami Invictus Games.

PRZECZYTAJ TEŻ: Meghan Markle obraziła Donalda Trumpa. Ucierpieć na tym może książę Harry

Książę Harry i Meghan Markle podpadli sąsiadom. Wzbudzili niemałe kontrowersje

Książę Harry i Meghan Markle od kilku lat żyją w amerykańskim Montecito w Kalifornii. Chociaż zakochani zdecydowali się na wyprowadzkę w poszukiwaniu spokoju, to w ostatnim czasie wzbudzają coraz więcej kontrowersji wśród lokalnej społeczności. Sąsiedzi pary nie kryją swojego niepokoju i coraz częściej dają temu wyraz w komentarzach do mediów. "Książę i gwiazdka" czy "złoczyńcy" to tylko niektóre z określeń małżeństwa, które padły z ust mieszkańców Montecito w rozmowie z "Vanity Fair". Powód? Od czasu, gdy zakochani zamieszkali w prestiżowej dzielnicy, ceny nieruchomości miały wzrosnąć o ponad 47%. Co ciekawe Harry i Meghan nie są jedynymi znanymi osobami mieszkającymi w okolicy. Oprócz nich miejscowość zamieszkują Natalie Portman czy Leonardo DiCaprio. Jednak to właśnie Meghan i Harry są obwiniani za rosnące koszty życia w okolicy.