Księżna Kate ma za sobą trudny czas. 22 marca żona księcia Williama wyjawiła, że choruje na nowotwór. Middleton na długi czas zniknęła z mediów i rozpoczęła chemioterapię. W oświadczeniu podsumowującym 2024 rok księżna Kate wyjawiła, że jej nowotwór jest w remisji. "To ulga być teraz w remisji i nadal koncentrować się na powrocie do zdrowia. Każdy, kto zachorował na nowotwór, wie, że przystosowanie się do nowej rzeczywistości wymaga czasu. Nie mogę się jednak doczekać satysfakcjonującego roku. Wiem, że jest na co czekać" - czytaliśmy. Lepsze samopoczucie pozwoliło księżnej Kate na wyjazd z Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska szczerze o stylu księżnej Kate. Wzorowy?

Księżna Kate wyjechała z rodziną. "Miło było widzieć..."

Jak informuje dziennik "Mail on Sunday" księżna Kate, książę William oraz ich dzieci tuż po Bożym Narodzeniu wyruszyli na zimowy wyjazd w Alpy. Towarzyszyła im rodzina Middleton. Podobno spędzili kilka dni poza domem. Według dziennika royalsi skupiali się na wypoczynku i jeździe na nartach. Zostali przyuważeni w restauracji na szczycie jednej z gór. Członek lokalu udzielił wywiadu dla "Mail on Sunday" i opowiedział o ich wizycie. "Miło było widzieć zrelaksowaną i dobrze się bawiącą księżną Kate. Wyglądali jak 'zwyczajna' angielska rodzina i wiele osób ich nie rozpoznało. To nie był pierwszy raz, kiedy ich widzieliśmy. Przyjeżdżają tu od lat. Myślę, że kochają tę okolicę. Często widujemy też siostrę Kate, Pippę" - przekazał w rozmowie z dziennikiem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nie ma zgody w rodzinie królewskiej. Zachowanie Meghan i Harry'ego mówi wszystko

Jaka naprawdę jest księżna Kate? "Bardzo otwarta i serdeczna"

W 2017 roku książę William i księżna Kate odwiedzili Polskę. Jan Lubomirski-Lanckoroński, który spotkał się z nimi, opowiedział w rozmowie z Plotkiem, jaka prywatnie jest Middleton. "Księżną mogę opisać jako osobę niezwykle interesującą. Przede wszystkim jest bardzo otwarta i serdeczna, zachowując jednocześnie wszystkie zasady protokołu, które ją obowiązują. Musimy pamiętać, że takie wydarzenia wiążą się z określonymi wymaganiami zarówno dla członków rodziny królewskiej, jak i gości. Księżna Catherine doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków, pozostając przy tym naturalna i autentyczna. Jest także bardzo ciekawą rozmówczynią" - przekazał nam.