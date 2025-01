Historia znajomości księżnej Kate i księcia Williama, nadal budzi ogromne zainteresowanie wśród sympatyków brytyjskiej rodziny królewskiej. Okazuje się, że miłość książęcej pary zaczęła się znacznie wcześniej, niż dotychczas sądzono. Nowe światło na związek księcia Williama rzuciła dawna współlokatorka ze studiów.

Książę Harry i księżna Kate jakich nie znaliśmy. Dawna współlokatorka pary ujawniła prawdę o początkach ich znajomości

Zdaje się, że wszyscy są już zaznajomieni z faktem, że znajomość księcia Williama z księżną Kate zaczęła się na Uniwersytecie St. Andrews, zaś ich romans rozpoczął się od słynnego pokazu mody, na którym Kate Middleton oczarowała Williama zapierającą dech w piersi kreacją. Teraz jednak była współlokatorka pary, Laura Warshauer, ujawnia nowe szczegóły na temat ich relacji. Według niej, związek księcia Williama i księżnej Kate rozpoczął się dużo wcześniej niż powszechnie uważano. Warshauer wyjawiła, że Kate i William zapałali do siebie uczuciem już po pierwszym spotkaniu. Miało ono miejsce na studenckiej imprezie inspirowanej Harrym Potterem, zorganizowanej w zamku. W trakcie wydarzenia miała się odbyć aukcja charytatywna, a jednym z jej punktów była randka z...Kate Middleton. "William zaoferował 200 funtów, by 'wygrać' tę randkę" - ujawniła po latach Laura Warshauer.

Przy okazji ujawnienia sekretu znajomości książęcej pary, Warshauer wyjawiła, że ma niezwykle pozytywną opinię na temat księżnej Kate. "Jest najmilszą, najbardziej opiekuńczą, przyziemną i uczciwą osobą. To niesamowite widzieć, jak świeci tak jasno i inspiruje innych swoim współczuciem i odwagą świat" - podsumowała na Instagramie dawna koleżanka żony Williama.

Książę William złożył urodzinowe życzenia żonie. Jednego nie przemyślał

9 stycznia 2025 roku księżna Kate skończyła 43 lata. Z okazji urodzin swojej żony, książę William opublikował wzruszający post na Instagramie. "Dla niesamowitej żony i matki. Siła, jaką pokazałaś przez ostatni rok, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy cię. W". Do życzeń dołączono czarno-białe zdjęcie, co wzbudziło niepokój wśród internautów. Wiele osób, widząc taką fotografię, pomyślało, że coś złego się stało z księżną. "Przestańcie publikować czarno-białe zdjęcia! Miałem atak serca!", "Zobaczyłam to zdjęcie i się wystraszyłam" - pisali zaniepokojeni.