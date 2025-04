Meghan Markle i książę Harry coraz chętniej dzielą się z fanami chwilami z życia rodzinnego, pokazując, jak wychowują pięcioletniego Archiego i młodszą córkę, Lilibet. Po premierze serialu dokumentalnego "With Love, Meghan" na Netfliksie księżna Sussexu stała się bardziej aktywna w sieci. Teraz 43-latka pokazała kulisy przygotowywania domowego dżemu. Nagle wtrąciła się jej młodsza pociecha.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Meghan Markle pokazała, jak przygotowuje domowy dżem. Gwiazdą nagrania została księżniczka Lilibet

27 kwietnia Meghan Markle podzieliła się z fanami kulinarną stroną swojego życia. Na zamieszczonych przez nią nagraniach na Instagramie widać, jak przygotowuje domowy dżem. Kroi i gotuje truskawki, a w pewnym momencie zwraca się do córki z pytaniem, co sądzi o smaku. - Co o tym myślimy, Lily? - zapytała trzylatkę. Lilibet, trzymając drewnianą łyżkę, z uśmiechem odpowiedziała: - Myślę, że to jest piękne - słyszymy. Nagranie, na którym Lilibet próbuje dżemu, błyskawicznie zdobyło popularność w sieci. Na tym jednak relacjonowanie kuchennych przygód się nie skończyło. Fani Meghan Markle mogli także zobaczyć, jak Meghan przelewa gotowy dżem do słoików, które potem trafiły do lodówki. W kolejnych filmikach księżna pokazała także przygotowywanie zapiekanki.

Meghan Markle pożegnała czworonożnego przyjaciela

1 stycznia Meghan Markle wróciła na Instagram, a już 7 stycznia podzieliła się niezwykle przykrą wiadomością - po dziesięciu wspólnie spędzonych latach zmarł jej ukochany pies, beagle o imieniu Guy. Żona księcia Harry'ego adoptowała go w 2015 roku ze schroniska w Kentucky. Towarzyszył jej w wielu ważnych momentach życia: podczas pracy na planie serialu "W garniturach", podczas zaręczyn, ślubu i macierzyństwa. We wpisie Meghan przyznała, że jego odejście bardzo ją dotknęło, a żegnając się w poruszających słowach podsumowała ich relację. "Dziękuję za tyle lat bezwarunkowej miłości, mój słodki Guyu. Nawet nie wiesz, na ile sposobów wypełniłeś moje życie" - czytamy. Post uzupełniła zdjęciami i nagraniami dokumentującymi wspólne chwile, również z księciem Harrym i ich dziećmi.