W ostatnich latach plotki na temat kryzysu w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle coraz częściej pojawiają się w sieci. Media z chęcią rozpisują się na temat rzekomego rozstania. Nie da się ukryć, że para rzadziej pojawia się w swoim towarzystwie na oficjalnych wydarzeniach. Co więcej, Harry i Meghan osobno angażują się w różne projekty zawodowe. Ostatnio wyszło na jaw, że książę planuje kolejną podróż do Wielkiej Brytanii bez ukochanej.

Książę Harry wybiera się do Wielkiej Brytanii. Żony nie będzie obok niego

Jak podaje "Mirror", Książę Harry już wkrótce wróci do ojczyzny. Wszystko po to, aby wziąć udział w trwającym procesie przeciwko wydawcom The Sun. Podczas rozprawy, Harry oraz Tom Watson będą walczyć o sprawiedliwość względem działań News Group Newspapers. Mężczyźni pozwali grupę medialną NGN za rzekome nielegalne gromadzenie informacji i naruszenie prywatności. Wiadomo już, że książę Harry przyleci do Wielkiej Brytanii bez Meghan Markle. W tym czasie jego ukochana zostanie w Stanach Zjednoczonych wraz z dziećmi pary. Warto przypomnieć, że aktorka nie odwiedziła rodziny męża od 2022 roku, czyli od śmierci królowej Elżbiety II.

Meghan Markle będzie miała ręce pełne roboty. Rusza z własnym projektem

W tym samym czasie Meghan Markle rozwija karierę w Stanach Zjednoczonych. Niedawno wyszło na jaw, że dostała kolejną współpracę z Netflixem. Okazało się, że ukochana księcia Harry'ego pokaże się w nowej odsłonie. Wystąpi w... kuchni. Poprowadzi własny kulinarny show. "Jestem bardzo podekscytowana, że mogę się tym z wami podzielić! Mam nadzieję, że pokochacie ten program tak bardzo, jak ja pokochałam jego tworzenie. Życzę wszystkim fantastycznego nowego roku! Podziękowania dla naszej niesamowitej ekipy i zespołu od Netfliksa. Jestem niezmiernie wdzięczna za wsparcie i dobrą zabawę" - napisano pod zwiastunem. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: Książę Harry ujawnił SMS-y Markle i księżnej Kate. Wymiana zdań była "napięta"