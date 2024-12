Niebywałe! Markle wśród najgorzej ubranych roku. "Frustrująco niedoskonałe zaszewki"

Meghan Markle po odejściu z rodziny królewskiej może nosić to, co jej się żywnie podoba. Przyzwyczaiła nas do casualowych strojów, ale pokazała także, że lubi czasami być wystrojona. Widzieliśmy ją w sukniach balowych i perełkach od projektantów. Przeważnie jej kreacje były szeroko omawiane w sieci. Jedna z nich zyskała szczególny rozgłos.

Meghan Markle wśród najgorzej ubranych. Podpadła jedną stylizacją

Red Carpet Fashion Award to blog, na którym znajdziemy kreacje światowych sław. Na stronie widoczne są najlepsze wybory modowe, ale także takie, które podpadły autorom całego przedsięwzięcia. Z racji końca 2024 roku możemy zobaczyć podsumowanie looków z czerwonego dywanu, które zdaniem krytyków nie wypadły najlepiej. Na miejscu czwartym znalazła się Meghan Markle i jej czerwona sukienka od Caroliny Herrery. Żona księcia Harry'ego udała się w niej na galę The Children’s Hospital Los Angeles. Na blogu czytamy, że zdaniem ekspertów cały strój miał wiele wad. "Zaciągnięcia gorsetu i spódnicy oraz te frustrująco niedoskonałe zaszewki powróciły w drugiej rundzie. Właściwie, bez dramaturgii oryginalnego trenu, który mógłby odwrócić uwagę, te wady stały się jeszcze bardziej widoczne. Zastanawiałam się, dlaczego nie podjęto wysiłków, aby rozwiązać te problemy podczas tej przeróbki" - czytamy. Cała koncepcja została określona jako "nieudana". Zdjęcia kreacji znajdziesz w naszej galerii. Warto podkreślić, że oberwało się nie tylko Markle, ale i Kate Perry oraz Kim Kardashian.

Meghan Markle przemycała sygnały w kreacji? Ekspertka mówi wprost

Przejdźmy do jednej ze stylizacji aktorki, która miała ukryty przekaz. Tak przynajmniej stwierdziła Amber Graafland, która jest redaktorką mody. Markle podczas jednego z wyjść postanowiła przyjść cała na biało. Ten total look nie był przypadkiem. - Oznacza to także nowe początki, co może wskazywać na gotowość pozostawienia kontrowersji z ostatnich dni za sobą i kontynuowanie swojej nowo zdefiniowanej roli - wyznała ekspertka dla "Faboulous". Kiedy z kolei Markle założyła kwiecistą sukienkę i rozpuściła włosy, miała podobno zakomunikować nowy etap. - Wydaje się, że księżna wchodzi w ekscytujący, nowy rozdział w swoim życiu. Jest skłonna zostawić przeszłe wydarzenia za sobą i pisać nowy, świeży scenariusz. Kwiaty reprezentują rozkwit i spełnienie - wyznała specjalistka.