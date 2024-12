Król Karol III pogrążony w żałobie. Poruszające słowa do Bidena

29 grudnia media obiegła przykra wiadomość o śmierci Jimmy'ego Cartera. Były prezydent Stanów Zjednoczonych miał 100 lat. W 2015 roku polityk informował o tym, że wykryto u niego zmiany nowotworowe w wątrobie i mózgu. Od dłuższego czasu przebywał pod stałą domową opieką hospicyjną. "To jasne, że jesteśmy w ostatnim rozdziale" - komentował jego wnuk Josh Carter w rozmowie z portalem People.com. Śmierć 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych zasmuciła króla Karola III, który wydał oświadczenie.

Król Karol III wspomina Jimmy'ego Cartera. "Poświęcił swoje życie..."

W mediach społecznościowych rodziny królewskiej pojawiło się oświadczenie monarchy Karola III. "Kondolencje od króla do prezydenta Joe Bidena i narodu amerykańskiego w związku ze śmiercią byłego prezydenta USA, Jimmy’ego Cartera" - czytamy w tytule. W treści oświadczenia monarcha wspomniał zasługi Jimmy'ego Cartera i przywołał spotkanie z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. "Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci byłego prezydenta Cartera. Był urzędnikiem państwowym, który poświęcił swoje życie na rzecz promowania pokoju i praw człowieka. Jego oddanie i pokora stanowiły inspirację dla wielu. Z wielką sympatią wspominam jego wizytę w Zjednoczonym Królestwie w 1977 roku. Moje myśli i modlitwy są skierowane do rodziny prezydenta Cartera oraz narodu amerykańskiego w tym trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu.

Joe Biden ciepło o Jimmym Carterze. "To, co było niezwykłe..."

Joe Biden także publicznie pożegnał Jimmy'ego Cartera. Wspomniał o łączącej ich przyjaźni. "Przez ponad sześć dekad Jill i ja mieliśmy zaszczyt nazywać Jimmy’ego Cartera naszym drogim przyjacielem. Jednak to, co było niezwykłe w Jimmym Carterze, to fakt, że miliony osób w Ameryce i na całym świecie, które nigdy nie miały okazji go spotkać, również nazywały go swoim przyjacielem" - czytamy na oficjalnym profilu Joe Bidena w mediach społecznościowych.