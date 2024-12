Meghan Markle nie utrzymuje na co dzień kontaktu z księżną Kate. Ich stosunki uległy ochłodzeniu po tym, jak książę Harry podjął decyzję o rezygnacji z obowiązków królewskich. Okazuje się, że wcześniej ich kontakt również nie był wzorowy. Komplikacje zaczęły się już przed ślubem Sussexów. Prawdę na ten temat zdradził sam książę Harry.

Meghan Markle i jej konflikt z księżną Kate. SMS-y dowodem wrogich stosunków

Aktorka i żona księcia Harry'ego wspominała w legendarnym wywiadzie u Oprah Winfrey, że księżna Kate doprowadziła ją do płaczu przed jednym z najważniejszych dni w życiu, czyli przed ślubem. Żona księcia Williama nie była zachwycona suknią druhny. Chciała, aby ją przerobiono. Według relacji księcia Harry'ego, księżna Kate narzekała na kreację księżniczki Charlotte, która jej zdaniem była „za duża, za długa, za luźna". Mała Charlotte miała ponadto płakać podczas przymierzania sukni, co księżna Kate również uwzględniła w tekstowych zażaleniach do Markle. Księżna Kate zażyczyła sobie nie tylko przeróbki jednej sukni, ale i wszystkich pozostałych. Meghan Markle postanowiła zatem wyjść z rozwiązaniem - zaproponowała pomoc krawca z Pałacu Kensington. „Czy możesz zabrać Charlotte, aby ją przerobić, tak jak robią to inne mamy?" - miała napisać Markle. Dla księżnej Kate nie było to wystarczające. „Nie, wszystkie suknie trzeba przerobić" - miała oznajmić.

Książę Harry ujawnia więcej szczegółów. Mówi o "szlochaniu na podłodze"

O napiętej wymianie zdań między księżną Kate a Markle dowiadujemy się z pamiętnika "Spare" księcia Harry'ego. Mąż aktorki w dalszym ciągu kontynuował kłótnię dam. „Więc następnego ranka ona [Meghan - przyp. red.] wysłała SMS-a do Kate, że nasz krawiec jest w pobliżu. To nie było wystarczające" - relacjonował. Markle stresowała się nie tylko ślubem, ale przede wszystkim ciężką sytuacją zdrowotną ojca. Thomas Markle czekał wówczas na operację serca. Markle postanowiła przypomnieć księżnej Kate o tym fakcie, ale żona księcia Williama i tak pozostała przy temacie ślubu. Markle postanowiła namawiać księżną Kate na wizytę u sprawdzonego fachowca, aby dała jej spokój. „Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jeśli sukienka nie pasuje, to proszę zabierz Charlotte do Ajaya. Czeka cały dzień" - pisała Markle, która w tamtym okresie miała wręcz "szlochać na podłodze". Finalnie księżna Kate miała pogodzić się po tej sytuacji z aktorką. „Emocje oczywiście sięgały zenitu po stresie ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca, ostatniego dnia. To było nie do zniesienia – ale tymczasowe. Kate nie miała złych intencji, powiedziałem jej" - wspomniał książę Harry.