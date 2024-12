25 grudnia księżna Kate i książę William wraz z rodziną obchodzili święta Bożego Narodzenia. Para wraz z dziećmi była widziana podczas spaceru do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham. Warto podkreślić, że jest to coroczna tradycja członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Radośni royalsi zwrócili na siebie uwagę fotoreporterów. Oczy wszystkich były zwrócone szczególnie w stronę pociech księżnej Kate i księcia Williama.

Tak wyglądały święta u rodziny królewskiej. Charlotte, George i Louis skradli show

Brytyjska rodzina królewska pojawiła się na uroczystości 25 grudnia. Nie mogło zabraknąć króla Karola III i królowej Camilii. Obecni byli również książę i księżna Walii. Nie można nie wspomnieć o księciu George'u, księżniczce Charlotte i księciu Louisie. Dzieci Williama i Kate cieszyły się ogromną popularnością na bożonarodzeniowym spacerze. Królewskie pociechy zostały obsypane prezentami. Książę Louis otrzymał między innymi zabawkę przedstawiającą Myszkę Miki ubraną w świąteczny strój i pudełko popularnych czekoladek. Chłopiec nie krył radości z prezentów. Dwójka starszego rodzeństwa również nie została pominięta. Dzieciom już do samego końca ceremonii wyjątkowo dopisywał humor. Zdjęcia, na których widać pociechy przyszłego króla znajdziecie w naszej galerii. Tylko spójrzcie na te miny księcia George'a.

Księżna Kate niedawno zakończyła chemioterapię. Rok temu zniknęła z przestrzeni publicznej

Po zeszłorocznym nabożeństwie świątecznym księżna Kate przestała pojawiać się w przestrzeni publicznej. Poddani zastanawiali się, co się stało. W końcu po wielu tygodniach wyszło na jaw, że ukochana księcia Williama choruje na nowotwór i przechodzi chemioterapię. Od tego czasu fani rzadko ją widywali. Kate zrezygnowała z obowiązków i skupiła się na leczeniu. We wrześniu na profilu księcia i księżnej Walii pojawił się poruszający rodzinny film, a Kate wyznała wówczas, że zakończyła chemioterapię. "Nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, które znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze" - podkreśliła.