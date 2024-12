Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Brytyjska monarchia od dłuższego czasu przygotowuje się do tego wyjątkowego okresu. 6 grudnia w Opactwie Westminsterskim odbył się świąteczny koncert zatytułowany "Together At Christmas". Teraz przyszła pora na coroczne orędzie króla Karola III, o którym zrobiło się bardzo głośno w mediach.

Król Karol III nagrał bożonarodzeniowe orędzie. Uwagę zwraca miejsce

W Boże Narodzenie o godzinie 15:00 zostanie wyemitowane specjalne orędzie króla Karola III. Już teraz wiadomo, że monarcha zdecydował się na nagranie przemówienia w innym miejscu niż zazwyczaj. Wybrał nietypową lokalizację, czyli kaplicę Fitzrovia Chapel, która kiedyś służyła jako kaplica szpitala Middlesex. Przypomnijmy, że wcześniej orędzia monarchy były nagrywane jedynie w królewskich posiadłościach. Ojciec księcia Williama po 14 latach postanowił przełamać tę tradycję. Według gazety "The Telegraph" jest to celowe działanie. "Wybór miejsca ma odzwierciedlać główne tematy związane z opieką zdrowotną i społecznością, o których król ma mówić w swoim przemówieniu" - czytamy. Jeżeli chcecie zobaczyć ujęcia z wyjątkowego orędzia monarchy, to zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

Król Karol III ma ambitne plany. Nie zamierza zwalniać

Chociaż król Karol III będzie kontynuował leczenie nowotworu w 2025 roku, to chce być aktywny zawodowo. "Planem jest, aby monarcha powrócił do pełnego programu obowiązków publicznych w przyszłym roku. Na pierwszą połowę 2025 roku zaplanowano ekscytującą mieszankę wydarzeń krajowych i międzynarodowych" - przekazał informator dla portalu Sky News. Monarcha odwiedzi także Polskę. Król chce wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia. Król Karol III od lat wspiera inicjatywy upamiętniające ofiary ludobójstwa. Jest patronem organizacji: World Jewish Relief i Holocaust Memorial Day Trust.