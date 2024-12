Księżna koronna Norwegi Mette-Marit, żona księcia Haakona jest śmiertelnie chora i od lat walczy z postępującym zwłóknieniem płuc, które charakteryzuje się uszkadzaniem nabłonka pęcherzyków płucnych i prowadzi do niedotlenienia organizmu. Na to schorzenie nie ma żadnego leku, a pacjentom lekarze dają zaledwie kilka lat życia od momentu diagnozy. Choroba, którą zdiagnozowano u księżnej Mette-Marit w 2018 roku, zmusza ją do rezygnacji pełnienia oficjalnych obowiązków. Ostatnio przebywała na zwolnieniu lekarskim. "Ze względu na skutki uboczne leków, które księżna musi przyjmować na przewlekłą chorobę płuc, została wysłana na zwolnienie lekarskie, początkowo na tydzień" - napisano w oświadczeniu w październiku. Wygląda na to, że księżna jest w lepszej formie i wybrała się z mężem na ważną wizytę.

Księżna Mette-Marit i książę Haakon z przedświąteczną wizytą. Uśmiech nie schodził z ich twarzy

Księżna Mette-Marit i książę Haakon wybrali się na spotkanie w ośrodku mieszkalno-opiekuńczym Risenga w norweskim Asker. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to wizyta była wyjątkowa. W trakcie jej trwania odbył się m.in. koncert bożonarodzeniowy z najbardziej lubianymi kolędami. Placówka prowadzona jest przez kościelną misję. Znajdują się tam 104 miejsca, gdzie osoby potrzebujące pomocy mogą zatrzymać się na dłużej. W ośrodku Risenga znajduje się także świetlica dla osób starszych. Księżna Mette-Marit miała okazję nie tylko posłuchać kolęd i porozmawiać z mieszkańcami, ale także obejrzeć świąteczne wypieki przygotowane przez osoby mieszkające w ośrodku, czyli wyjątkowe domki z piernika. Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej udostępniono zdjęcia z tego wydarzenia. Księżna postawiła na prostą elegancję. Na tę okazję wybrała kremową suknię i granatową marynarkę. Do zdjęć pozowała z szerokim uśmiechem na ustach. Aż trudno uwierzyć, że na co dzień mierzy się z tak poważną i śmiertelną chorobą.

Księżna Mette-Marit jest uwielbiana. Doceniono jej zaangażowanie i pracę

W sekcji komentarzy pojawiły się serdeczne słowa od internautów, którzy docenili starania księżnej Mette-Marit i jej zaangażowanie w pełnienie przez nią królewskich obowiązków. "Jak miło jest widzieć razem książęcą parę w tak dobrych nastrojach", "Doceniamy to, jak bardzo się stara", "Wyglądają pięknie", "Wspaniałe wydarzenie i inicjatywa" - czytamy w komentarzach.