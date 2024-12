Książę Harry i Meghan Markle stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Dwa lata później para postanowiła odłączyć się od brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakochani wyjechali za ocean i rozpoczęli życie w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Harry i Meghan wychowują razem dwójkę dzieci: Archiego i Lilibet. Życia pary nie można jednak nazwać spokojnym. Od samego początku małżeństwo zmaga się z doniesieniami mediów na temat rzekomych rozstań i kryzysów w związku. Plotki, które nie zostały potwierdzone, nigdy nie ucichły. Książę Harry miał już tego dość. Syn króla Karola III otworzył się na temat niewygodnych doniesień.

Książę Harry szczerze o plotkach o rozwodzie. Rozwiał wszelkie wątpliwości

Spekulacje na temat rozwodu księcia Harry'ego i Meghan Markle w ostatnim czasie stały się jeszcze głośniejsze. Wszystko przez to, że para pojawiła się osobno na kilku eventach. Syn króla Karola III skomentował to w czasie wydarzenia magazynu "The New York Times", DealBook Summit. "Przeprowadziliśmy się już dziesięć, dwanaście razy. Także rozwiedliśmy się dziesięć, dwanaście razy. Po prostu: co?" - mówił, cytowany przez portal People. "Niełatwo się w tym połapać, więc po prostu się to ignoruje" - podkreślił. Dodał, że współczuje osobom, które kreują plotki na temat jego życia. "Ludzie, których mi najbardziej żal, to trolle. Robią sobie nadzieję, a potem to się nie dzieje. Więc mi ich żal. Naprawdę mi ich żal" - skwitował książę Harry.

Książę Harry stanął w obronie Meghan Markle? Wypowiedział te słowa do ojca

8 września 2022 roku zaczęły pojawiać się niepokojące informacje o złym stanie zdrowia królowej Elżbiety II. Bliscy udali się do rezydencji w Balmoral, gdzie wtedy przebywała. W tym czasie w Wielkiej Brytanii znajdowali się również książę Harry i Meghan Markle, którzy mieli wziąć udział w gali charytatywnej. Ostatecznie królową Elżbietę odwiedził sam Harry. "Powiedział, że jestem mile widziany w Balmoral, ale nie chciał… jej. Zaczął przedstawiać powody, które były bezsensowne i bez szacunku, a ja miałem tego dość" - zdradził syn króla Karola III w autobiografii. Książę Harry zaznaczył, że całe zajście go oburzyło. "Nigdy więcej nie mów tak o mojej żonie" - powiedział ojcu. ZOBACZ TEŻ: Harry przetestował Meghan. Była czwartą partnerką, która musiała to zdać