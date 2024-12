Wszyscy patrzyli na kreację księżnej Kate. Miała ukryte znaczenie

Ostatnie miesiące w życiu księżnej Kate były wyjątkowo trudne. Żona księcia Williama najpierw przestała pokazywać się publicznie, co wywołało powszechne zaniepokojenie, a potem obwieściła światu, że zmaga się z nowotworem. Następnie w pełni skupiła się na zdrowiu i na jakiś czas zniknęła ze sfery publicznej. We wrześniu księżna Kate poinformowała, że zakończyła chemioterapię i powoli wraca do pełnienia królewskich obowiązków. Tym razem księżna Walii wraz z mężem powitała w Londynie emira Kataru, Tamima bin Hamada Al Thaniego, oraz jego żonę Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Uwagę zwróciła kreacja księżnej Kate.

Księżna Kate zachwyciła podczas spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Uwagę zwrócił kolor

Księżna Kate wielokrotnie była nazywana ikoną mody, a wybierane przez nią stylizacje są podziwiane przez Brytyjki, które cenią ją za klasę i elegancję. Żona księcia Williama wybiera stonowane stroje z drobnymi akcentami, które często nawiązują do danego wydarzenia. Nie inaczej było tym razem. Tym razem księżna Kate wybrała bordowy płaszcz od Alexandra McQueena, który dopełniła dodatkami w tym samym odcieniu. Od razu doceniono gest, jaki w ten sposób księżna Walii przemyciła w swoim stroju, robiąc ukłon w kierunku kraju swoich gości. Chodzi o odcień stylizacji, który nawiązywał do koloru flagi Kataru.

Książę William zdradził, jak czuje się księżna Kate

O zakończeniu chemioterapii księżna Kate informowała w oświadczeniu, które znalazło się w mediach społecznościowych 9 września. "Robię, co mogę, aby pozostać wolną od raka, teraz skupiam się na tym. Mimo że skończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień takim, jaki nadejdzie" - napisała. Na początku listopada książę William zabrał głos na temat stanu zdrowia żony podczas gali Earthshot Prize. - Była niesamowita przez cały ten rok. Wiem, że bardzo chciała, aby dzisiejszy wieczór okazał się sukcesem - przekazał.