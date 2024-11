Księżna Kate i książę William od 13 lat tworzą małżeństwo. Para książęca angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia społeczne. Nie każdy wie, że ukochana syna króla Karola III jest patronką fundacji The Forward Trust. Jest to organizacja charytatywna, która wspomaga osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu. Z okazji rozpoczęcia Tygodnia Świadomości Uzależnień, który ma swój start 30 listopada, Kate postanowiła zabrać głos w ważnej sprawie.

Księżna Kate otwarła się na temat uzależnień. Przekazała niezwykle ważną wiadomość

Księżna Kate postanowiła nawiązać do Tygodnia Świadomości Uzależnień. Podkreśliła, że uzależnienie jest poważną chorobą psychiczną, która może dotknąć każdego. Zachęciła wszystkich do wspierania się nawzajem. "Zbyt długo wiele osób cierpiało w milczeniu, chowając poczucie wstydu i winy z powodu swojego stanu, pomimo swojej bezbronności. (…) Każdy, kto cierpi na uzależnienie, jest innym człowiekiem z własną historią, której wielu z nas nie rozumie i nie widzi" - napisała księżna Kate w przesłaniu, które rodzina królewska opublikowała w mediach społecznościowych. Dodała, że warto znaleźć czas na miłość i empatię dla drugiej osoby. Zdaniem kobiety, nie powinno się stawiać na krytykę, a wyrozumiałość. "Działając z pokorą i współczuciem, wszyscy możemy coś zmienić i wesprzeć cierpiących" - podsumowała Kate.

Jakiś czas temu zrobiło się głośno na temat księżnej Kate i jej rzekomego złego nawyku. Kontrowersje wzbudził komentarz brytyjskiej prezenterki Narinder Kaur. "Prawdziwe pytanie - dlaczego Kate tak bardzo się postarzała? Czy ona nie ma dopiero 42 lat? Czy jest palaczką? To jedyne wytłumaczenie" - napisała kobieta na portalu X. Fani księżnej byli oburzeni i nie mogli w to uwierzyć. Co więcej, rzeczywiście zaczęli się zastanawiać, czy Kate ma problem z nałogiem. Autorka książki "Korona", Wioletta Wilk-Turka w wywiadzie z Plejadą postanowiła przeanalizować tę sprawę. Wyznała, że w rodzinie królewskiej nie ma miejsca na używki. - Jeżeli brytyjskie media żyją takim tematem, to widocznie są szczęśliwi w tym kraju, że nie mają innych zmartwień. Bo naprawdę nie wydaje mi się, żeby księżna Walii paliła papierosy - stwierdziła ekspertka. ZOBACZ TEŻ: Przyjrzano się rozmowie księżnej Kate i księżnej Edynburga podczas Dnia Pamięci. Było nerwowo