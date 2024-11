Książę William przez ostatnie miesiące regularnie pojawiał się publicznie, jednak nie w towarzystwie żony. Księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej na długo przed tym, jak ujawniła, że zmagała się z nowotworem. Na szczęście leczenie przyniosło efekty i niebawem ma powrócić do pełnienia królewskich obowiązków. Przed nią intensywny świąteczny czas. Jednak zanim to nastąpi, książę William nie narzeka na nudę. Na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii pojawiło się nowe zdjęcie starszego syna króla Karola. William ponownie pokazał się z zarostem i w wojskowym umundurowaniu, ku uciesze jego fanek.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda kłaniał się księciu Williamowi

Książę William jest wierny brodzie. Pokazał się w mundurze. Fanki nie mogły się powstrzymać

Książę William nie rezygnuje z gęstej brody. W przeszłości, gdy królowa Elżbieta zasiadała na tronie, syn króla Karola raczej by się nie odważył, by zapuścić aż taki zarost. Monarchini była wielką przeciwniczką owłosienia na twarzy i kilka razy nie omieszkała wspomnieć o tym wnukowi. Mąż księżnej Kate wziął udział w wojskowych ćwiczeniach, a jego nowe zdjęcia trafiły do sieci.

Po dwóch niezwykłych latach prowadzenia historycznych uroczystości, Gwardia Walijska powróciła do swoich kluczowych ról operacyjnych. Ich specjalistyczne plutony przechodziły dziś szkolenie, demonstrując ćwiczenia strzelania na żywo i drony, które zwiększają ich możliwości

- można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Książę William w 2006 roku wstąpił do Royal Military Academy Sandhurst, którą ukończył otrzymując stopień podporucznika. Jest również kapitanem trzech rodzajów Brytyjskich Sił Zbrojnych: piechoty morskiej, marynarki wojennej i sił powietrznych. Oprócz tego został mianowany pułkownikiem Pierwszego Batalionu Gwardii Irlandzkiej.

Pod zdjęciem księcia Williama w wojskowym uniformie zaroiło się od komentarzy. Część z nich raczej by go zawstydziła. "Kocham Williama z brodą", "Ależ on jest przystojny, księżna Kate to szczęściara", "Z całym szacunkiem, ale jego książęca mość z tą brodą wygląda obłędnie przystojnie" - pisały zachwycone internautki.

Książę William ma nie tylko królewski tytuł. Ogłoszono go najprzystojniejszym mężczyzną

W 2022 roku klinika chirurgii plastycznej Longevita przygotowała ranking, w którym książę Walii został ogłoszony najprzystojniejszym łysym mężczyzną na świecie. Lista została ustalona na podstawie wyszukiwań w Google. William wyprzedził takich celebrytów jak Mike Tyson, Pitbull, Michael Jordan i Jason Statham. Z jego włosów, a raczej ich braku, swego czasu żartowała nawet księżna Kate. Mówi się, że Williama, ale i jego młodszego brata, dotknęła "klątwa Windsorów".