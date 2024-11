Jak przekazano za pomocą medialnych komunikatów, w niedzielę 13 października tuż przed północą doszło do włamania na teren zamku Windsor. Policja z Thames Valley potwierdziła te informacje. Nie jest tajemnicą, że na obszarze posiadłości nie było wówczas króla Karola i królowej Camilli. Nieopodal, w Adelaide Cottage, przebywała za to rodzina księcia Williama. Co wiadomo o napastnikach?

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Grupa zamaskowanych napastników włamała się na teren zamku rodziny królewskiej w Windsorze

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej narażeni są na wiele niespodziewanych sytuacji. Każdy z nich musiał przejść specjalne szkolenie, które uczy, jak mają zachowywać się w krytycznych sytuacjach. Muszą liczyć się z tym, że stale są pod ostrzałem mediów. Zazwyczaj na terenie swoich posiadłości mogą czuć się swobodnie. Jednak ostatnio poczucie bezpieczeństwa royalsów zostało naruszone.

Okazało się, że grupie zamaskowanych osób udało się wedrzeć na teren zamku Windsor. Po wspięciu na sześciometrowe ogrodzenie, przedostali się na obszar Shaw Farm, czynne gospodarstwo rolne w strefie bezpieczeństwa zamku. Napastnicy uruchomili alarm, ale udało im się zbiec. Nie padano, ilu było złodziei. Nikt nie został jeszcze zatrzymany. Cały czas prowadzone jest śledztwo w tej sprawie.

Około 23:45 w niedzielę 13 października otrzymaliśmy zgłoszenie włamania do nieruchomości na terenie Crown Estate w pobliżu drogi A308 w Windsorze.

"Przestępcy weszli do budynku gospodarczego i uciekli czarnym pick-upem Isuzu i czerwonym quadem. Następnie uciekli w kierunku obszaru Old Windsor/Datchet" - ujawnił rzecznik policji Thames Valley.

Podczas ucieczki złodzieje uszkodzili bramę wyjazdową. "Zniszczona brama jest jednym z najbliższych wyjść z Adelaide Cottage, trasy często używanej przez Williama, Kate i ich dzieci - 11-letniego George'a, dziewięcioletnią Charlotte i sześcioletniego Louisa - do codziennych przyjazdów i wyjazdów" - podało "The Sun".

To nie pierwsze włamanie na teren zamku rodziny królewskiej

W Boże Narodzenie 2021 r. zatrzymano uzbrojonego intruza, który przedostał się na teren zamku. Włamywacz miał mieć przy sobie "broń ofensywną". Oprócz żyjącej wówczas monarchini, na miejscu zdarzenia był obecny także książę Karol z księżną Camillą. Napastnikowi nie udało się wejść do żadnego z budynków na terenie zamku. Został skazany na dziewięć lat więzienia za zdradę stanu.