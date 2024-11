Książę Harry nie pojawił się na ważnej uroczystości. Wydał oświadczenie

Niedawno oczy wielu zwrócone były w stronę Londynu. 9 listopada Księżna Kate pojawiła się na rozpoczęciu uroczystości związanych z obchodami Dnia Pamięci, dając znak, że powoli wraca do swoich obowiązków. Na wydarzeniu zabrakło księcia Harry'ego, który od lat pozostaje skonfliktowany z rodziną. Postanowił złożyć hołd w inny sposób.

Książę Harry składa hołd weteranom. Na obchodach się nie pojawił

Obchody Dnia Pamięci poprowadzili król Karol III i książę William. U ich boku, jak to od lat bywa, nie pojawił się książę Harry. Na wydarzeniu mogliśmy również ujrzeć powracającą do obowiązków księżną Kate. Młodszy z synów monarchy postanowił w inny sposób uczcić Dzień Weteranów i Dzień Pamięci. Dzień po wydarzeniu przesłał do mediów wiadomość, do której dotarł "The New York Post". Złożył hołd weteranom i członkom służb mundurowych. "Moi koledzy weterani, w dniu, gdy obchodzimy zarówno Dzień Weteranów, jak i Dzień Pamięci, chciałbym podkreślić mój dożywotni podziw i wdzięczność za służbę i poświęcenie, które wy i wasze rodziny okazaliście zarówno w czasach konfliktu, jak i pokoju. Odegraliście kluczową rolę w obronie wartości, jakimi są wolność, wolność i bezpieczeństwo. Wartości te nas łączą i ukształtowały was jako przywódców i wzorce do naśladowania" - przekazał w swojej wypowiedzi książę.

"W czasach globalnej niepewności pamiętajcie o jedności i celu, który zdefiniował waszą służbę i nie wahajcie się wprowadzić tego w życie w swoich społecznościach. Ten sam duch powinien kierować nami wszystkimi w obliczu dzisiejszych wyzwań. Wasz przykład i moralność pokazują, że prawdziwa siła leży w naszej zdolności do jednoczenia się i stawiania czoła przeszkodom" - dodał Harry. "Wszystkim tym, którzy służyli w przeszłości i obecnie składam najgłębszy szacunek i podziękowania. Wasza służba wywarła trwały, pozytywny wpływ na nasze społeczności, nasze narody i naszą wspólną przyszłość. Jestem zaszczycony, że mogę stać ramię ramię z wami" - podsumował wypowiedź.

Meghan Markle jest wściekła na księżną Kate

Obecnie relacje pomiędzy księciem Harrym i brytyjską rodziną królewską są bardzo chłodne. Jak przekazał "Closer", księżna Kate ma starać się o to, aby zachęcić księcia do ocieplenia relacji z rodziną królewską. Na to nie chce zgodzić się jego żona. Meghan Markle chce tego za wszelką cenę uniknąć. "Jest wściekła i stanowczo dała do zrozumienia za pośrednictwem męża, aby księżna Kate przestała się z nim kontaktować. Markle jest przekonana, że żona księcia Williama chce zwabić Harry'ego w swoje sidła i robi to z czystej zemsty" - przekazał informator "Closer".