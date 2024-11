Ważne wieści o księżnej Kate. Szykują się wielkie zmiany

We wrześniu księżna Kate poinformowała o tym, że zakończyła chemioterapię. "Wraz z końcem lata, nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze" - czytaliśmy wówczas na instagramowym profilu książęcej pary. Teraz Middleton powoli wraca do obowiązków, ale ma zamiar wprowadzić zmiany do swojego grafiku.

Księżna Kate pojawi się na ważnym wydarzeniu. Jej priorytetem jest rodzina

Ostatnio żona księcia Williama spędzała wolne chwile w zaciszu domowym z dziećmi, które przebywały na przerwie semestralnej. Prawdopodobnie jej kolejne publiczne wyjście odbędzie się 10 listopada. Według doniesień Middleton pojawi się wtedy na obchodach Narodowego Dnia Pamięci. Jak twierdzi biograf królewski Robert Jobson, księżna Kate wkrótce zacznie coraz częściej występować publicznie, ale będzie uczestniczyła w wydarzeniach, które mają dla niej osobiste znaczenie. Przez chorobę przewartościowała swoje życie i na pierwszym miejscu stawia rodzinę. "Skoncentruje się [księżna Kate - przyp.red.] na najważniejszych wydarzeniach. Będzie robić rzeczy, które są dla niej istotne i ważne, ponieważ nie chce ponownie zachorować, ale także, jak mi powiedziano, ponieważ ma teraz inną perspektywę. Ma zamiar skupić się na swojej rodzinie, a jednocześnie uda jej się wziąć udział w kluczowych wydarzeniach" - przekazał dla magazynu "Hello!". Dodał, że księżna Kate czuje się bardzo dobrze i wznowiła treningi na siłowni.

Księżna Kate wyjedzie za granicę? "Spodziewałbym się wyjazdu do..."

W dalszej części rozmowy Robert Jobson stwierdził, że być może za jakiś czas księżna Kate wyjedzie poza Wielką Brytanię. "Zaczną znowu podróżować i spodziewam się, że w przyszłym roku odbędą przynajmniej jedną dalszą podróż. Spodziewałbym się wyjazdu do do Kanady lub gdzieś indziej" - przekazał w rozmowie z "Hello!". ZOBACZ TEŻ: Książę William po raz pierwszy od lat wymienił jego imię. To powiedział o księciu Harrym