Na początku września księżna Kate poinformowała, że zakończyła chemioterapię. "Wraz z końcem lata, nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze" - napisała na oficjalnym profilu na Instagramie. Żona księcia Williama podkreśliła, że to nie oznacza, że jest już w pełni zdrowa. "Robię, co mogę, aby pozostać wolnym od raka, teraz skupiam się na tym. Mimo że skończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień taki, jak nadejdzie" - wyjaśniła. Jak się okazuje, do pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej wróciła szybciej, niż się spodziewano. Księżna Kate właśnie pojawiła się u boku swojego męża na pierwszym publicznym wyjściu od czasu ogłoszenia zakończenia chemioterapii.

Księżna Kate podczas pierwszego publicznego wyjścia od zakończenia chemioterapii

Księżna Kate niespodziewanie wróciła do pełnienia obowiązków królewskich. Pojawiła się u boku księcia Williama podczas spotkania w Southport. Para miała okazję spotkać się z rodzinami dzieci, które w lipcu zostały zabite w ataku nożownika. Książę i księżna Walii spotkali się także z pracownikami służb ratunkowych, którzy uczestniczyli w akcji związanej z atakiem i podziękowała im za oddanie i narażanie własnego życia. 30 lipca 2024 na imprezę tematyczną dedykowaną Taylor Swift włamał się mężczyzna z nożem i zaatakował obecne na imprezie dziewczynki. W wyniku ataku nożownika zginęła sześcioletnia Bebe King, siedmioletnia Elsie Dot Stancombe i siedmioletnia Alice Da Silva. Ciężko ranna została także obecna na miejscu nauczycielka tańca, która została dźgnięta nożem w szyję, plecy i ramiona, kiedy walczyła o bezpieczeństwo obecnych na imprezie dziewczynek.

Księżna Kate od dawna kreuje trendy. Znowu zachwyciła. Tym razem w wiśniowej stylizacji

Księżna Kate już od lat uważana jest a ikonę stylu. Kobiety cenią ją za niezwykłą elegancję i prostotę. Księżna Walii często wybiera modele z popularnych sieciówek, a także w duchu ekologicznego życia wielokrotnie zakłada te same kreacje, które uzupełnia innymi dodatkami. Na czas pierwszej wizyty od czasu zakończenia chemioterapii księżna Kate wybrała burgundową sukienkę w drobne groszki, do której dobrała długi płaszcz w kolorze ciemnej wiśni.