Książę Harry i Meghan Markle razem doczekali się dwójki dzieci. Syn Archie przyszedł na świat w 2019 roku, natomiast ich córka Lilibet - dwa lata później. Choć syn króla Karola III niezwykle rzadko opowiada o dzieciach, teraz postanowił zrobić wyjątek. Podczas WellChild Awards w Londynie ujawnił zaskakujący fakt o jego córce.

Książę Harry o córce. To odziedziczyła po matce

30 września książę Harry pojawił się na WellChild Awards, ceremonii wręczenia nagród ciężko chorym dzieciom i nastolatkom "za podnoszenie na duchu wszystkich wokół". Organizacja WellChild w 2025 roku będzie obchodzić 20-lecie istnienia, natomiast książę Harry jest jej patronem od 16 lat. Co ciekawe, podczas wydarzenia pokusił się o kilka słów na temat swoich dzieci. "Archie i Lili zostali pobłogosławieni gęstymi włosami jak ich matka. Za niedługo Lili będzie mogła usiąść na swoich" -brzmiały jego słowa według jednego z uczestników. Harry dodał, że podczas jego nieobecności w domu, jego "wspaniała" i dzielna żona trzyma pieczę nad ich dziećmi i psami. Podkreślił, że ich pupile nie są jeszcze wyszkolone, aby dzielić z nimi przestrzeń, dlatego tym bardziej jego słowa uznania wobec ukochanej wydają się zasadne. Książę ma naprawdę napięty grafik. W ciągu ostatnich piętnastu dni pojawił się na dziesięciu spotkaniach w trzech krajach - Nowym Jorku, Londynie i Lesotho. Na żadnym z nim nie towarzyszyła mu żona.

Książę Harry o genach. "Geny rudych włosów były silne"

Książę i księżna Sussex rzadko widywani są ze swoimi dziećmi, które wolą trzymać z dala od centrum uwagi. Wcześniej Archie i Lilibet przez moment można było zobaczyć w filmie dokumentalnym Sussexów i na ich kartkach świątecznych. Podczas gdy córka pary faktycznie może przypominać Meghan, na rzadko publikowanych zdjęciach można dostrzec, że ich syn raczej jest podobny do ojca. Podczas jednego z wywiadów dla "The Late Show With Stephen Colbert" w 2023 roku książę przyznał, że zakładał, iż gen rudych włosów będzie dominujący u jego dzieci. - Na początku mojego związku z Megan, pomyślałem, że jeśli to się uda i będziemy mieli dzieci, to nie ma możliwości, aby rudy gen przeciwstawił się genom mojej żony, ale się myliłem! - wyznał.