Księżna Kate ma za sobą trudny czas - niedawno poinformowała, że zakończyła chemioterapię, ale wiadomo, że to nie jest koniec jej zmagań z chorobą. Żona księcia Williama nadal rzadko pokazuje się publicznie i nie bierze udziału w obowiązkach. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. 2 października Middleton wraz z mężem spotkali się z nastolatką, która zachorowała na raka. Liz Hatton wyjawiła, o czym rozmawiała z księżną oraz jakie ma odczucia co do wydarzenia.

Księżna Kate spotkała się z nastolatką chorą na raka. O tym rozmawiały

16-letnia Liz ma za sobą niezapomnianie przeżycie. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia z jej spotkania z parą książęcą - Kate i Williamem. W styczniu tego roku u Hatton zdiagnozowano rzadką i agresywną postać raka - desmoplastycznego guza drobnookrągłokomórkowego. Jak przekazało BBC, nastolatce dawano od sześciu miesięcy do trzech lat życia. 2 października Liz spełniła jeden z punktów z "listy marzeń" - sfotografowała wydarzenie na zamku w Windsorze. Przy okazji spotkała się także z księżną Kate i księciem Williamem, a zdjęcia szybko podchwyciły media. W wywiadzie dla brytyjskiej gazety "The Times" Liz wspomina ten wyjątkowy moment.

Zarówno Hatton, jak i jej najbliżsi - mama Vicky Robayna i jej ojczym Aaron, nie spodziewali się, że poznają przyszłego króla i jego żonę. - Kiedy tam dotarliśmy, powiedziano nam, że książę tylko szybko się przywita. Pomyślałam więc, że okej, powiesz 'cześć' i to będzie wszystko - relacjonowała na łamach gazety. - Potem jednak siedzieliśmy w małym pokoju na kanapie i nagle oni się pojawili, a wszyscy westchnęliśmy. Czułam się bardzo zaszczycona - dodała. Para sprawiła, że poczuła się mile widziana. Nastolatka podzieliła się także szczegółami z rozmowy z księżną. Podjęły temat fotografii, a także rodzajami obiektywów. Nie rozmawiały o chorobie. Rodzina Liz wyjawiła, że kuchnia Windsoru zapytała o ulubione jedzenie nastolatki - przygotowano dla niej cytrynowe ciasto.

Para książęca podzieliła się zdjęciem z tego wydarzenia

Kate i William postanowili uhonorować Liz w mediach społecznościowych i jak już wspominaliśmy, zdjęcia z tego spotkania pojawiły się w sieci. Opublikowano je na profilu pary na portalu X, a także na Instagramie. "Mieliśmy przyjemność spotkać się dziś z Liz w Windsorze. Utalentowana młoda fotografka, której kreatywność i siła zainspirowały nas oboje. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi zdjęciami i historią" - czytamy we wpisie.