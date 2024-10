"Pytanie na śniadanie" robi co może, by przyciągnąć widzów przed ekrany. Do śniadaniówki TVP2 emitowanej od 22 lat zbliża się oglądalnością program konkurencji. Mowa o nadawanym od miesiąca "halo tu polsat". Jak dowiedział się Plotek, osoby decyzyjne w TVP chciałyby powrotu prezenterów, którzy na początku roku zostali zwolnieni, a widzom kojarzyli się bardzo dobrze, jednak jest pewien problem. Obecna szefowa śniadaniówki Kinga Dobrzyńska jest skonfliktowana z wieloma osobami z dawnej ekipy. Prowadzący walczą o widownię. W najnowszym wydaniu "PnŚ" pojawiła się Polka, która robi karierę w BBC. Jak się okazało, jej profesjonalizm zwrócił uwagę nawet księcia Williama.

"Pytanie na śniadanie". Polka od lat pracuje w BBC. Została dostrzeżona przez księcia Williama

2 października w plenerowym studiu "Pytania na śniadanie" na kanapie pojawiła się Katarzyna Madera. Od lat pracuje w BBC, gdzie zaczynała karierę jako sekretarka. Dziś, jako jedyna Polka, prowadzi wieczorne i nocne wydanie BBC, w którym przedstawia najnowsze wiadomości ze świata. W pewnym momencie padło nawiązanie do rodziny królewskiej.

Zapytałem specjalnie o ten początek kariery, bo z kolei na końcu tej osi jest, nie zawaham się tego użyć, określenie 'ulubiona dziennikarka newsowa księcia Williama'. Mieliście kontakt i poniekąd tak cię nazwał

- zaczął Robert Stockinger.

Katarzyna Madera wyjaśniła, jak doszło do jej spotkania ze starszym synem króla Karola III i jego małżonką. - Para królewska, William i Kate, gdy byli w Polsce, mieliśmy takie osobiste spotkanie w Gdańsku, w Szekspirowskim Teatrze i mieliśmy szansę porozmawiać. Rodzina królewska woli, żeby o nich nie rozmawiać, ale my jesteśmy BBC i William rzeczywiście powiedział: 'To ja ciebie oglądam, jak jestem za granicą i oczywiście, że my [przyp. red. William i Kate] ciebie lubimy'. To był fantastyczny moment - ujawniła Katarzyna Madera.

Przy okazji dodała, że przeprowadzanie rozmowy z członkami rodziny królewskiej wygląda inaczej niż zwykły wywiad. - Jak się rozmawia z rodziną królewską, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, nie wolno tobie zadawać pytania. Oni wszystko o tobie wiedzą i oni z tobą rozmawiają - wyznała Katarzyna Madera.

Mama Polki pracującej w BBC szyła ubrania dla księżnej Diany

Katarzyna Madera przyszła na świat 4 października w Wielkiej Brytanii i ma 48 lat. Jej mama jest Polką, która wyemigrowała za granicę w poszukiwaniu pracy. Zaczynała karierę jako krawcowa. Po latach szyła suknie dla wielkich gwiazd, w tym dla samej księżnej Diany, która do dziś uchodzi za ikonę stylu.