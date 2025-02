W nocy z 2 na 3 lutego na terenie Crypto.com Arena w Los Angeles odbyła się 67. gala rozdania nagród Grammy. Jedną z gwiazd, które tego dnia najbardziej zwracały na siebie uwagę, bez wątpienia była żona Kanyego Westa, Bianca Censori. Ukochana rapera na tę okazję założyła niemal przezroczystą suknię.

Kanye West pochwalił się sukcesem ukochanej. Niemałe osiągnięcie

4 lutego raper niespodziewanie ogłosił sukces żony. Na swoim instagramowym koncie, w już usuniętym poście, Kanye West przyznał, że jego ukochana jest aktualnie najczęściej wyszukiwaną osobą na świecie. Nie poprzestał jednak na tym. 47-letni muzyk udostępnił zrzuty ekranu z wynikami analityki Google'a, pokazujące zainteresowanie frazą "Bianca Censori Grammys", a także jej pierwsze miejsce na liście "Trendy". W innym, także usuniętym poście, dodał: "Pokonaliśmy Grammy". Co ciekawe, jak podają zagraniczne media, zakochani spędzili na ceremonii tylko kilka minut. Szybko pojawiły się plotki, że Kanye i Bianca zostali poproszeni o opuszczenie wydarzenia ze względu na kontrowersyjną kreację kobiety. Serwis E! News dowiedział się z zaufanego źródła, że zakochani zdecydowali się celowo ominąć samą ceremonię.

Meghan McCain dosadnie na temat Kanyego Westa. Padły mocne słowa

Na temat wpisów Kanyego Westa głos zdecydowała się zabrać Meghan McCain, córka zmarłego kilka lat temu senatora USA Johna McCaina. Gwiazda umieściła post na X, w którym nie zostawiła na raperze suchej nitki. "Od lat chcę tylko jednego... Aby Kanye West dał nam wszystkim święty spokój" - napisała. Kobieta nie szczędziła także innych, ostrych słów w stronę rapera, a jej wpisy szybko zyskały ogromną popularność: "Jego żona wygląda jak ofiara i zakładniczka" - napisała, a następnie także usunęła swój wpis. Chociaż posty Meghan zniknęły z sieci, to ona sama podkreśla, że nie zmienia zdania na temat rapera. Gdy jej przedstawiciela zapytano, dlaczego wpis został usunięty, ten wyjaśnił: "To był przypadek, ale uważa go [Kanyego Westa - przyp. red.) za obrzydliwą świnię" - powiedział przedstawiciel celebrytki "Entertainment Weekly".