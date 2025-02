Melania i Donald Trump trafili na medialny świecznik wraz ze swoim powrotem do Białego Domu. Każde ich wystąpienie jest szczegółowo analizowane przez ekspertów, jak i opinię publiczną. Z tego też powodu wielokrotnie zarzucano już małżeństwu Trumpów nieszczere uczucia i wyćwiczone zachowania wobec siebie nawzajem. Do kontrowersyjnego tematu postanowiła odnieść się w najnowszym wywiadzie jedna ze współpracownic Melanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące zachowanie Barrona Trumpa podczas zaprzysiężenia

Melania Trump okiem swojej fotografki. Tak oceniła związek pary prezydenckiej

W najnowszym wydaniu magazynu "Hello!" pierwsza dama trafiła na okładkę. Wewnątrz gazety pojawił się przy tym wywiad z jej najbliższymi współpracownikami - stylistą i projektantem Herve Pierrem, fotografką Regine Mahaux i projektantką wnętrz Tham Kannalikham. Cała trójka wypowiedziała się na temat Melanii w samych superlatywach, a prym w pochwałach wiodła przede wszystkim Mahaux, która jest odpowiedzialna m.in. za opublikowany niedawno portret żony prezydenta. "Jest w niej coś, to silna kobieta, ale jednocześnie miękka w środku. [Potrafi być - red.] naprawdę dobra w równoważeniu męża. Czasami zastanawiam się, jak miała odwagę iść dalej, gdyż przeszli tak wiele. Jest zaangażowana. Ona go kocha, a on kocha ją" - stwierdziła fotografka.

Mahaux zdradziła również, że Melania zmieniła się w ostatnich latach. "Zawsze była zaangażowana, ale obecnie ma większą swobodę w wypowiadaniu się. Jest inną osobą niż osiem lat temu, ale zawsze pozostawała wierna sobie. Tym razem czuć inną energię ze względu na nowych ludzi, którymi prezydent się otoczył. Donald dba, żeby była szczęśliwa, to coś bardzo uroczego" - dodała.

Melania Trump i Donald Trump obchodzili 20-lecie małżeństwa. Prezydent złożył żonie takie życzenia

22 stycznia 2025 roku na oficjalnym koncie prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się post z okazji rocznicy ślubu z Melanią. "Świętujemy 20 lat z moją piękną żoną i niesamowitą pierwszą damą Melanią. Jesteś niezwykłą żoną i wspaniałą matką. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy" - przekazał Donald Trump, dołączając do życzeń zdjęcie z małżonką. Choć w komentarzach pojawiły się wpisy z gratulacjami, mogliśmy także przeczytać sporo niemiłych słów. "Ona cię nienawidzi i my tak samo", "Ją też deportujesz...", "Poświęćmy Melanii moment ciszy" - pisali niektórzy internauci.