67. ceremonia wręczenia nagród Grammy odbyła się 2 lutego, a o wydarzeniu cały czas jest głośno. Dużo mówi się m.in. o politycznych apelach gwiazd odbierających statuetki czy o przemowie Chappell Roan, która uderzyła w branżę muzyczną. Spore zamieszanie wywołali także Kanye West i jego partnerka Bianca Censori, która na gali pojawiła się w sukience niepozostawiającej wiele dla wyobraźni. Jak podaje "The Sun", Kanye West podczas wydarzenia chciał zrobić wokół siebie jeszcze większy szum, pozując do zdjęć z Taylor Swift. Nie udało mu się jednak jej znaleźć.

Kanye West próbował wywołać kontrowersje, publikując do zdjęć z Taylor Swift

Nie jest tajemnicą, że relacja Kanye Westa z Taylor Swift jest, delikatnie mówiąc, burzliwa. Wszystko zaczęło się od początków kariery wokalistki, która w 2009 roku na gali MTV VMA odbierała statuetkę za teledysk do piosenki "You Belong with Me". Kanye West wyrwał jej wówczas mikrofon podczas przemowy i stwierdził, że teledysk Beyonce bardziej zasługiwał na nagrodę. Skandaliczne zachowanie rapera wywołało ogromne kontrowersje i bardzo mocno negatywnie odbiło się na zaledwie 19-letniej wówczas Swift. West co prawda przeprosił za tę sytuację, jednak przez lata wielokrotnie wbijał wokalistce szpile.

Trudno powiedzieć, jak ich relacja wygląda dziś, jednak nie ma wątpliwości, że wspólne zdjęcie rapera i Taylor Swift z pewnością odbiłoby się w mediach szerokim echem. Jak donosi "The Sun", Kanye West miał właśnie na to liczyć, dlatego na tegorocznym rozdaniu Grammy rzekomo szukał Taylor Swift, aby zapozować z nią przed kamerami. Jak informuje źródło serwisu, Kanye West, miał podpytywać wszystkich, kiedy Swift pojawi się na gali i gdzie będzie mógł ją znaleźć. Niestety, nikt nie chciał mu w tym pomóc.

Nikt nie chciał doprowadzić do niezręcznej sytuacji

- cytuje "The Sun" swoje źródło. Doniesienia te może potwierdzać fakt, że tuż przed rozpoczęciem gali Kanye West usunął z Instagrama wszystkie obserwowane konta, dodając follow wyłącznie właśnie Taylor Swift. Co więcej, pochwalił się tym faktem na InstaStories.

Kanye West chwalił się zasięgami

Pojawienie się Bianki Censori w kontrowersyjnej kreacji wystarczyło jednak, aby o niej i raperze było głośno. Kanye West podzielił się na Instagramie wynikami z Google'a, wskazując, że fraza "Bianca Censori Grammys" została wyszukiwana ponad pięć milionów razy. Mimo to wielu osobom nie spodobało się zachowanie muzyka i jego partnerki, a na Westa w komentarzach spadła fala krytyki. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.