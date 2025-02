Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na Grammy 2025 z powodu kreacji żony muzyka. Miała na sobie prześwitującą sukienkę, którą odsłoniła przed fotoreporterami. Za całym zabiegiem miał stać raper, który przekazywał ukochanej wskazówki odnośnie całego performance'u. Skandal osłabił stosunki Westa z japońskimi inwestorami oraz wywołał u wielu zniesmaczenie. On sam jednak jest zadowolony z tego, jakimi zasięgami cieszy się jego wyjście na Grammy.

Kanye West chwali się statystykami. Jednak osiągnął sukces?

Raper w najnowszym poście na Instagramie pokazał najpopularniejsze wyszukiwania w sieci po niedzielnym Grammy. Okazuje się, że fraza "Bianca Censori Grammys" została już wpisana ponad pięć milionów razy. Ma zatem nieco lepszy wynik od listy zwycięzców tegorocznej gali, co West postrzega za niemałe osiągnięcie. "Beyonce Grammys" ma z kolei zaledwie ponad milion wyszukiwań. Jesteście ciekawi, co na to obserwujący rapera? "Następnym razem potrzebujemy ciebie w tym samym stroju", "Dlaczego rozebrałeś swoją żonę?", "Najbardziej wpływowa żona na świecie", "Czy ona ma wolną wolę?" - czytamy pod wpisem. Wielu zastanawia się, dlaczego West postanowił potraktować swoją ukochaną jako "narzędzie marketingowe". Ostatnie zdjęcie z kolei przedstawia nagą Censori. Co sądzicie?

Kanye West i Bianca Censori oczami ekspertki. "Taktyka manipulacji w celu zwrócenia na siebie uwagi"

Skandal z Grammy skonsultowaliśmy z ekspertką od PR, Martą Rodzik. - Jestem przekonana, że był to celowy zabieg, aby zwrócić na siebie uwagę jako nowa żona Kanye'a Westa - przekazała nam. - Bo zwróćmy uwagę na jej męża - on był bardzo zwyczajnie ubrany. To ona miała być w świetle jupiterów i udało się jej. Światowe media rozpisują się tylko i wyłącznie o niej. Słusznie, że nie wpuszczono ich na dalszą ceremonię, bo tym strojem obniżają rangę wydarzenia - dodała. Zauważyła, że to działanie jest popularne za granicą. - W Stanach Zjednoczonych wiele osób stosuje taką taktykę manipulacji w celu zwrócenia na siebie uwagi. Mężczyzna wywołałby większy skandal, ponieważ mężczyźni rzadziej w ten sposób zwracają na siebie uwagę, dlatego będzie to bardziej szokujące dla odbiorców - zaznaczyła.