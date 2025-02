To koniec związku Chiary Ferragni z Fedezem. Włoska influencerka postanowiła rozstać się z raperem po odkryciu romansu z projektantką, Angelicą Montini. Wszystko wydało się zupełnie przypadkiem, kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Fedez zdradził prawdę Ferragni podczas rozmowy telefonicznej, myśląc, że dodzwonił się do swojego przyjaciela. Wyznanie influencerki wstrząsnęło fanami pary. Teraz oświadczenie wydał Fedez.

Zobacz wideo Nie ma co się rozwodzić nad rozwodami. Jest ich mniej, niż nam się wydaje

Fedez tłumaczy się z ostatnich wydarzeń. "Kochałem ją"

Na początku raper odniósł się do zarzutów, jakoby chciał porzucić żonę w dniu ślubu i uciec na drugi koniec Włoch do Montini. Przypomnijmy, że para pobrała się w 2018 roku. "To absurdalne" - grzmiał w oświadczeniu. "Wybrałem Chiarę świadomie, kochałem ją, poślubiłem bez wahania i wspólnie zbudowaliśmy rodzinę. Pomimo konfliktów, zawsze będzie dla mnie ważna, bo jest matką moich dzieci. Poznałem Angelicę kilka miesięcy przed ślubem, potem każde skupiło się na swoim życiu. Spotkałem się z nią ponownie w trudnym dla mnie momencie, bez żadnego z góry zaplanowanego zamiaru, ale kiedy moje małżeństwo już przeżywało głęboki kryzys, którego nie potrafiliśmy rozwiązać, mimo prób" - dodał. Następnie raper zdradził, że to właśnie Montini zakończyła związek. "Była to głupota w chwili słabości i kruchości, za którą teraz ponoszę konsekwencje, ale odrzucam wszelkie teorie spiskowe i zarzuty manipulacji" - kontynuował.

Na końcu Fedez podkreślił, że wyciągnął wnioski z ostatnich wydarzeń i teraz chce się skupić przede wszystkim na swoich dzieciach. "Dziś chcę podsumować kilka rzeczy. Popełniłem błąd, zapłaciłem za niego i nadal będę ponosił konsekwencje. Może nawet czegoś się nauczyłem. Zostawiam za sobą sposób prezentowania siebie, który już do mnie nie pasuje, a może nigdy nie pasował. Wiem, jak działa ta gra - przez lata byłem jej częścią. Teraz myślę o sobie i moich dzieciach".

Chiara Ferragni przeżywa ostatnio trudny czas. W tle niepokojące doniesienia

Modelce zarzucono oszustwa w związku z rzekomo wprowadzającymi w błąd oświadczeniami dotyczącymi działalności charytatywnej. Influencerka uznała zarzuty za mocno niesprawiedliwe. "Pozostajemy głęboko przekonani, że ta sprawa nie ma znaczenia karnego i że każdy kontrowersyjny element został już omówiony i rozwiązany przed AGCM" - mówili prawnicy Ferragni.