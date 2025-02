Kanye West od lat buduje karierę na kontrowersyjnych zabiegach, jednak takiego skandalu, jak na Grammy 2025 jeszcze nie było. Wszystko przez to, że zwyczajnie ubrany muzyk przybył na galę z żoną, która rozebrała się na oczach fotoreporterów. Jej sukienka była maksymalnie cienka, w związku z czym z daleka Bianca Censori wyglądała tak, jakby była zupełnie bez ubrań. Skandal jest omawiany przez cały świat. Japonia postanowiła wyciągnąć konsekwencje.

Kanye West puszył się jak paw przy Censori. Teraz mina mu zrzedła

Sytuacja z rozdania nagród bardzo nie spodobała się Japończykom, którzy mieli współpracować z Westem. Według doniesień Daily Mail, raper nie będzie mógł występować już na stadionie Tokyo Dome. "Japonia przeżywa kulturowe przebudzenie w kwestii praw kobiet, a ruch MeToo jest tutaj naprawdę silny. To, co zrobił, jest postrzegane jako akt przymusowej kontroli, co jest całkowicie niedopuszczalne. Całkowicie źle ocenił Japonię pod względem kulturowym" - czytamy. "Inwestorzy w Japonii, którzy teraz wycofują się z koncertów, są wyraźnie wściekli. Jest wysoce możliwe, że zupełnie wycofają się z opłacania koncertów" - przekazuje informator portalu. Straty rapera w związku z nieważnym kontraktem, szacowane są na gigantyczną sumę, a mianowicie 20 milionów dolarów. West miał wystąpić w Tokio już w maju. Być może będzie musiał obejść się smakiem. Jak oceniacie stylizację Bianki Censori? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Kanye West krytykowany przez prezenterkę. Ależ słowa

Wejście rapera i jego partnerki na czerwony dywan wzbudziło ogromne kontrowersje. Całą sytuację skomentowała m.in. Alyssa Farah Griffin, prowadząca program "The View". Skrytykowała Westa. - Mam nadzieję, że jego partnerka ma się okej, bo cała ta sytuacja była bardzo niekomfortowa. Myślę, dla większości kobiet, do oglądania, i po prostu – powiedziała w programie "The View". Prezenterka ma nadzieję, że Kanye West nie będzie już pojawiać się na czerwonych dywanach. - Nie chcę tego więcej oglądać ani o tym słyszeć - padło z ust Alyssy Farah Griffin na wizji.