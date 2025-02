67. gala Grammy wywołała mnóstwo emocji. 2 lutego w Los Angeles na czerwonym dywanie pojawiło się wiele znanych gwiazd. Nie obyło się bez afery. Kanye West pozował wraz ze swoją ukochaną Biancą Censori. Początkowo nic nie wzbudzało podejrzeń gości. Z czasem jednak strój kobiety wywołał spore zamieszanie. Potem para była widziana na after party.

Grammy 2025. Wyciekły zdjęcia z after party. Bianca Censori zaprezentowała się w nowej stylizacji

Kanye West na czerwonym dywanie pokazał się w czarnej stylizacji i ciemnych okularach. Bianca Censori początkowo zaprezentowała się w ciemnym futrze. Po chwili kobieta postanowiła ściągnąć je przed fotoreporterami. Kobieta zszokowała wszystkich swoim "strojem", który składał się z niemal niczego. Jego całość stanowiła prześwitująca halka. W sieci pojawiły się głosy, że Kanye i Bianca zostali wyproszeni z gali Grammy. Wiele wskazuje, że to plotka, a według doniesień portalu Varierty, para praktycznie od razu opuściła wydarzenie. Nie ominęła jednak after party. Zakochani nie szczędzili sobie czułości. Wyciekły zdjęcia, na których widać, że kobieta zmieniła strój. Tym razem zaprezentowała się w czarnym body. Zdjęcie Bianci Censori z after party znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Związek Westa z Censori budził niepokój. Wszystko przez nietypowe zasady

Grammy 2025 to nie jedyne wydarzenie, na którym ukochana rapera zaprezentowała się w nietypowej kreacji. W 2023 roku media obiegło mnóstwo fotografii Censori w dosyć dziwacznych stylizacjach. Wiele osób zaczęło wtedy posądzać Westa o kontrolowanie partnerki. To jednak nie koniec. Szambo wybiło, gdy "Daily Mail" wypuściło artykuł, w którym jedna z bliskich osób z otoczenia muzyka wyznała, że Kanye stworzył specjalny zestaw zasad, których ma przestrzegać jego żona. West miał kontrolować co Bianca je i jak się ubiera. Kobieta musiała również dużo ćwiczyć. Pojawiła się również zasada, według której Censori miała się podporządkować raperowi. Chodzi o zakaz odzywania się. Myślicie, że to prawda? ZOBACZ TEŻ: Modelka pozwała Kanyego Westa. Jej zeznania go pogrążą? Miało dojść do makabrycznych scen