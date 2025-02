Za nami gala Grammy 2025. W nocy z 2 na 3 lutego polskiego czasu gwiazdy zaskoczyły swoimi stylizacjami, a także zdobyły się na emocjonalne przemówienia po odebraniu statuetek. Lady Gaga odniosła się do ostatnich ataków Trumpa na osoby transpłciowe. - Osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby transpłciowe zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na to, aby poprawić jej sytuację. Muzyka to miłość - mówiła ze sceny. O poważnym problemie opowiedziała także Chappell Roan, która zwyciężyła w kategorii najlepsza nowa artystka.

REKLAMA

Zobacz wideo Prince i jego historia. Zdobył Grammy

Chappell Roan w mocnych słowach na Grammy. "Druzgocące"

Chappell Roan to 26-letnia piosenkarka, której hit "Good Luck, Babe!" podbił listy przebojów. Młoda artystka wykorzystała swoje przemówienie na gali do tego, aby zwrócić uwagę na problem płac oraz opieki zdrowotnej artystów, szczególnie tych początkujących. - Powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek zdobędę nagrodę Grammy i stanę tutaj przed najpotężniejszymi ludźmi w muzyce, zażądam, aby wytwórnie i branża czerpiąca miliony dolarów z artystów, oferowały godne wynagrodzenie i opiekę zdrowotną, zwłaszcza rozwijającym się artystom - mówiła ze sceny.

Chappell Roan wspomniała o tym, że będąc nieletnia, podpisała kontrakt z wytwórnią. Później została zwolniona i miała olbrzymi problem ze znalezieniem zatrudnienia. - To było druzgocące, bo czułam się oddana swojej sztuce, a jednocześnie oszukana przez system i odczłowieczona przez brak ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby moja wytwórnia na poważnie traktowała zdrowie artystów, mogłabym wówczas otrzymać opiekę od firmy, której dawałam wszystko - mówiła ze sceny. Przemówienie wokalistki zostało nagrodzone owacjami na stojąco.

galOtwórz galerię

Karolina Korwin Piotrowska o słowach Chappell Roan. "Powiedziała prawdę"

Poprosiliśmy Karolinę Korwin Piotrowską o skomentowanie przemówienia Chappell Roan. Dziennikarka przyznała rację młodej wokalistce. "Powiedziała prawdę, ale czy będą zmiany? Wątpię. Świat oparty jest na wyzysku, także świat artystyczny. To, co widzimy na zdjęciach ze ścianek czy teledyskach, to część prawdy, jest ona brutalna: wielkie korporacje wyzyskują artystów. Nielicznych stać na bajkowe życie, niektórzy nie mają na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy głos jest ważny, szczególnie teraz, gdy pojawiają się głosy o zastąpienie niektórych AI" - powiedziała nam Karolina Korwin Piotrowska.

Dziennikarka wspomniała także o działaniach Donalda Trumpa, które mogą wpłynąć na show-biznes. "Co do polityki: show-biznes zwykle jest liberalny i wojowniczy, a Trump to konserwatysta, który wygrał wybory, zatem szykujmy się na kilkuletnie starcie z show-biznesem. Jaki tego będzie efekt? Pewnie więcej tego typu wystąpień, mocnych słów, to ważne, bo gwiazdy, szczególnie tego kalibru, mają sporą moc" - przekazała nam Korwin Piotrowska.

Czy zdaniem dziennikarki wystąpienia gwiazd mogą coś zmienić? "Wątpię, ale czas zweryfikuje, chodzi o to, żeby wzbudzić myślenie i wątpliwości, nie dać się zakrzyczeć tym, którzy uważają, że 'przesadzamy'. Bo drogę do faszyzmu torują ci, którzy mówią innym, że przesadzają, bo na przykład zwracają uwagę na prawa człowieka" - skwitowała.