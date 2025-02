Za nami gala Grammy 2025. Jaden i Willow Smith to jedno z najbardziej popularnych rodzeństw w amerykańskim show-biznesie. Dzieci Willa i Jady Pinkett Smith zapozowały na wydarzeniu w ekscentrycznych stylizacjach. Szczególną uwagę przykuwał 26-latek. Jaden postawił na klasyczny garnitur. Wszystkie oczy zwrócone były jednak w stronę jego nakrycia głowy w kształcie dużego zamku. Co na ten temat sądzi stylistka?

Jaden Smith zaskoczył na gali Grammy 2025. Ekspertka oceniła jego nietypową stylizację

Stylizacja Jadena Smitha została oceniona przez Ewę Rubasińską-Ianiro. Ekspertka w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że "świat show-biznesu i sztuki to przestrzeń, gdzie oryginalność, fantazja i odwaga w kreowaniu wizerunku są nie tylko mile widziane, ale wręcz pożądane". Podkreśliła, że celebryta chciał wywołać pewne emocje u odbiorcy. Co więcej, stawił modzie ambitne wyzwanie, dodając do niej symbol zamku. Jednocześnie zostawił fanom przestrzeń do interpretacji. "Jaden Smith doskonale wpisuje się w ten trend, deklasując inne gwiazdy swoją niebanalną estetyką. (...) Szokowanie i wywoływanie emocji to domena nielicznych – nawet w świecie rozrywki, który wydawałoby się, widział już wszystko. Stylizacja to chwilowy wybór, ale wizerunek zostaje na długo. A Jaden od lat buduje swój w sposób konsekwentnie nieoczywisty" - stwierdziła ekspertka.

Ekspertka wypowiedziała się na temat Jadena Smitha. Mówi o ekspresji oryginalności

Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Plotkiem przyznała, że Jaden Smith prawie wygrał w starciu z innymi gwiazdami pod względem oryginalności. Wyprzedziła go jedynie Bianca Censori, o której pisaliśmy wcześniej. Dodała, że Jaden chciał zaprezentować wizerunek, który od lat jest niebanalny. Co jednak oznaczał zamek? Może być wiele wytłumaczeń. Jakiś czas temu inna gwiazda zdecydowała się na podobny motyw. "Oczywiście, zanim on włożył na głowę zamek, zrobił to już genialny Willem Dafoe, na zdjęciu nawiązującym do tematu autyzmu. Ale, jak w poezji, tak i w modzie – znaczenia zależą od naszej interpretacji, nastroju i wyobraźni" - podkreśliła Ewa Rubasińska-Ianiro.