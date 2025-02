Beyonce jest niekwestionowaną królową Grammy, jako najczęściej nagradzana osoba w historii muzycznych nagród. Piosenkarka wygrała kolejną, prestiżową statuetkę za album "Cowboy Carter" w kategorii, w której nominowani byli: Post Malone, Kacey Musgraves, Chris Stapleton i Lainey Wilson. Podczas tegorocznej ceremonii Grammy w ręce Beyonce trafiły trzy kolejne za: Album Roku, Najlepszy Album - Muzyka Country oraz Najlepszy Występ Duetu/Grupy - Muzyka Country. Reakcja gwiazdy na ogłoszenie zwycięzcy w kategorii Album Roku już stała się viralem.

Zobacz wideo Edyta Górniak o śpiewaniu na Stadionie Narodowym. Złe nagłośnienie i playback Beyonce

Beyonce zaskoczona wygraną. Po sieci krąży jej reakcja

Beyonce na wydarzeniu zaprezentowała się w dopasowanej do ciała złotej sukni z białymi haftami. Do stylizacji dobrała pasujące kolorystycznie buty i złote rękawiczki. Mogła liczyć na wsparcie córki i męża. Blue Ivy coraz częściej towarzyszy znanej mamie podczas ważnych imprez. Na gali pojawiła się w kobaltowej sukienki bez ramiączek. Taylor Swift miała zaszczyt ogłosić zwyciężczynię w kategorii Album Roku. Reakcja Beyonce już jest hitem, a zaskoczenie miała wypisane na twarzy. Artystka tym samym została pierwszą ciemnoskórą kobietą, której album zwyciężył w tej kategorii.

Wow, naprawdę się tego nie spodziewałam. Chcę podziękować Bogu, że po tylu latach wciąż mogę robić to, co kocham

- wyznała ze sceny artystka i dodała: "Chciałabym podziękować wszystkim niesamowitym artystom country, którzy zaakceptowali ten album. Tak ciężko nad nim pracowaliśmy. Myślę, że czasami gatunek jest słowem kodowym, które utrzymuje nas w naszym miejscu jako artystów, a ja chcę tylko zachęcić ludzi do robienia tego, co ich pasjonuje i do pozostania wytrwałym" - powiedziała wyraźnie wzruszona.

Na koniec gwiazda podziękowała swojej rodzinie i wszystkim artystom współpracującym z nią przy "Cowboy Carter". "Dziękuję. Bez was nie byłoby tego albumu" - podkreśliła Beyonce.

Grammy 2025. Lista zwycięzców

NAGRANIE ROKU - "Not Like Us" - Kendrick Lamar

ALBUM ROKU - Beyonce - "Cowboy Carter"

PIOSENKA ROKU - Kendrick Lamar - "Not Like Us"

NAJLEPSZY NOWY ARTYSTA - Chappel Roan

PRODUCENT ROKU (NIEKLASYCZNY) - Daniel Nigro

TEKŚCIARZ ROKU (NIEKLASYCZNY) - Amy Allen

NAJLEPSZY SOLOWE WYKONANIE - POP - Sabrina Carpenter - "Espresso"

NAJLEPSZE GRUPOWE WYKONANIE - POP - "Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

NAJLEPSZY ALBUM WOKALNY - POP - Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/ELECTRONIC - Justice & Tame Impala - "Neverender"

NAJLEPSZE NAGRANIE DANCE/POP - "Von Dutch" - Charlie XCX

NAJLEPSZY ALBUM DANCE/ELECTRONIC - "Brat" Charli XCX

NAJLEPSZE NAGRANIE REMIKSOWE - "Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)" - FNZ & Mark Ronson, remixers (Sabrina Carpenter)

NAJLEPSZY ALBUM POP - TRADYCYJNY POP - "Visions" Norah Jones

NAJLEPSZE WYKONANIE - ROCK - The Beatles - "Now And Then"

NAJLEPSZE WYKONANIE - METAL - "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

NAJLEPSZY ALBUM ROCK - The Rolling Stones - "Hackney Diamonds"

NAJLEPSZA PIOSENKA ROCK - "Broken Man" - Annie Clark

NAJLEPSZE WYKONANIE - ALTERNATYWA - St. Vincent - "Flea"

NAJLEPSZY ALBUM - ALTERNATYWA – St. Vincent - "All Born Screaming"

NAJLEPSZE WYKONANIE - RAP - "Not Like Us" - Kendrick Lamar

NAJLEPSZE WYKONANIE - MELODYJNY RAP - "3:AM" - Rapsody feat. Erykah Badu

NAJLEPSZY ALBUM - RAP - "Alligator Bites Never Heal" - Doechi

NAJLEPSZA PIOSENKA - RAP - "Not Like Us" - Kendrick Lamar

NAJLEPSZY ALBUM COUNTRY - "Cowboy Carter" - Beyonce

NAJLEPSZY TELEDYSK - "Not Life Us" - Kendrick Lamar