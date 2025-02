2 lutego w Los Angeles odbyła się 67. ceremonia wręczenia nagród Grammy. Muzyczne nagrody trafiły m.in. do Lady Gagi czy Shakiry. Gwiazdy nie ukrywały swoich politycznych poglądów i głośno nawiązały do działań Donalda Trumpa, który 20 stycznia 2025 roku został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Grammy 2025. Donaldowi Trumpowi oberwało się od Lady Gagi

Przemówienia gwiazd podczas odbierania nagród często wywołują ogromne emocje. Nie inaczej było także tym razem. Po tegorocznym rozdaniu Grammy głośnym echem odbiły się słowa Lady Gagi, która na scenie odbierała statuetkę wraz z Bruno Marsem w kategorii duet/pop za utwór "Die With A Smile". Wokalistka podczas swojej przemowy odniosła się do ostatnich ataków Trumpa na osoby transpłciowe. - Osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby transpłciowe zasługują na miłość. Społeczność queen zasługuje na to, aby poprawić jej sytuację. Muzyka to miłość - przekazała. Po jej apelu wiele gwiazd wstało, a Lady Gaga dostała od nich owacje. Na widowni można zobaczyć m.in. oklaskujące wokalistkę Billie Eilish, Charli czy Beyonce.

Grammy 2025. Poruszające słowa wygłosiła też Shakira

Podczas gali rozdania Grammy polityczny apel ze sceny wygłosiła także Shakira. Wokalistka odbierała statuetkę za płytę "Las Mujeres Ya No Lloran", która została uznana za najlepszy album popowy w Ameryce Łacińskiej. Shakira, która sama pochodzi z Kolumbii, uderzyła w wypowiedzi Trumpa dotyczące deportacji imigrantów.

Dedykuję tę nagrodę wszystkim braciom i siostrom imigrantom w tym kraju. Jesteście kochani, jesteście tego warci i zawsze będę o to walczyć

- zadeklarowała ze sceny. Do tej samej kwestii poruszonej przez Donalda Trumpa w monologu rozpoczynającym rozdanie Grammy odniósł się także prowadzący galę Trevor Noah. Południowoafrykański komik zdecydował się z kolei zrobić to w formie żartu. - Było kilka zmian w Waszyngtonie. Więc będę się dziś cieszył tym wieczorem, bo być może to moja ostatnia okazja, aby poprowadzić cokolwiek w tym kraju - usłyszeli widzowie.