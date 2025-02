2024 rok nie był najłatwiejszy dla Jennifer Lopez. W mediach od miesięcy huczało o kryzysie w jej małżeństwie z Benem Affleckiem. Przypomnijmy, że aktor i piosenkarka wrócili do siebie w 2021 roku. Stanęli na ślubnym kobiercu w Las Vegas. Cztery lata później sfinalizowali rozwód. "Bajka, którą jej obiecano, ostatecznie zamieniła się w koszmar" - informowała osoba z otoczenia Jennifer Lopez dla magazynu "People". Piosenkarka nie ma już jednak zamiaru dłużej się smucić. W jej karierze wydarzyło się coś bardzo ważnego.

Jennifer Lopez na premierze filmu. Dostała owacje na stojąco

Jennifer Lopez pojawiła się ostatnio na Sundance Film Festival. Gwiazda promowała musical dramatyczny "Kiss of the Spider Woman", w którym gra główną rolę. Piosenkarka zaprezentowała się w pięknej i dopasowanej sukni na czerwonym dywanie, ale to nie jej stylizacja zwróciła uwagę. Krytycy oraz widzowie, którzy pojawili się na pokazie filmu, byli pod wrażeniem gry aktorskiej Lopez. "Były owacje na stojąco, ale nie dla filmu — co jest moim zdaniem istotne, tylko dla niej" - przekazał krytyk filmowy Johnny Oleksinski dla "New York Post". Jennifer Lopez nie kryła wzruszenia reakcją publiki oraz owacjami na stojąco po pokazie filmu. Zwróciła się do tłumu. - Czekałam na ten moment całe życie. [...] Powodem, dla którego chciałam być w tym biznesie, było to, że moja mama sadzała mnie przed telewizorem, gdy musical 'West Side Story' był emitowany. Byłam zafascynowana i pomyślałam: To właśnie chcę robić - przekazała ze sceny.

Jennifer Lopez chce błyszczeć. To będzie jej rok?

Jak przekazała osoba z otoczenia Jennifer Lopez, piosenkarka jest gotowa na "odrodzenie". Ponoć była żona Afflecka ma nadzieję na to, że odniesie więcej sukcesów w najbliższym czasie. "Jest wiele pozytywnych rzeczy na nadchodzący rok. To będzie dla niej wielki rok. Jej kariera w Hollywood szybuje" - przekazał informator w rozmowie z portalem. Planujecie obejrzeć film "Kiss of the Spider Woman"? Dajcie znać w komentarzach i sondzie na dole strony.