Lily Collins 4 września 2021 roku poślubiła reżysera i scenarzystę Charliego McDowella. Gwiazda "Emily w Paryżu" nie jest bardzo wylewna w mediach społecznościowych i dzieli się głównie najważniejszymi informacjami dotyczącymi prywatnego życia. Taki moment nadszedł 31 stycznia. Collins przekazała, że ona i jej mąż zostali rodzicami córki. Dziewczynka przyszła na świat dzięki surogatce.

Lily Collins opublikowała pierwsze zdjęcie córki

Informacją o narodzinach dziewczynki Lily Collins podzieliła się w specjalnym instagramowym poście. Aktorka pokazała zdjęcie córki leżącej w kołysce, a w kadrze widać też jej dłoń czule dotykającą noworodka. "Powitajcie centrum naszego świata. Słowa nie wyrażą naszej wdzięczności dla naszej wspaniałej surogatki i każdej osoby, która pomogła nam w tym procesie. Kochamy was jak stąd do Księżyca i z powrotem" - napisała Lily Collins. Gwiazda "Emily w Paryżu" ujawniła też imię córki. Dziewczynka została nazwana Tove. W komentarzach posypały się gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców. "Witamy na świecie, Tove!", "Słowa nie wyrażą, jak bardzo się cieszę, będziesz świetną mamą", "Gratulacje, Lily. To wspaniała wiadomość" - czytamy.

Lily Collins tak pisała o mężu

Wiele lat temu w jednym z wywiadów wyznała, że nie chce publicznie opowiadać o związku. Jak przyznała, wpływ na to miał fakt, że w mediach było bardzo głośno o rozwodzie jej rodziców Phila Collinsa i Jill Tavelman. Na Instagramie można podejrzeć jednak wypowiedzi aktorki, która z miłością pisze o mężu. Para upubliczniła swój związek w 2019 roku, a rok później Collins ogłosiła, że planują ślub. "Czekałam na ciebie całe życie i nie mogę się doczekać, aby spędzić z tobą resztę życia" - pisała wówczas. Gwiazda "Emily w Paryżu" na Instagramie ogłosiła także, że ona i Charlie McDowell stanęli na ślubnym kobiercu. "Nigdy nie chciałam być kimś dla kogoś bardziej niż dla ciebie, a teraz mogę być twoją żoną. 4 sierpnia 2021 roku oficjalnie jesteśmy dla siebie na zawsze" - przekazała gwiazda.