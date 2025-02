Przez ostatnie trzy lata Will Smith usunął się w cień. To pokłosie skandalu, do którego doszło podczas 94. ceremonii wręczenia Oscarów w marcu 2022 roku. Smith w trakcie gali spoliczkował prowadzącego Chrisa Rocka, który zażartował z jego żony. Zachowanie aktora doprowadziło do dziesięcioletniego zakazu pojawiania się na Oscarach, jednak Smith w ostatnim czasie zrezygnował także z udziału w innych dużych branżowych wydarzeniach. 31 stycznia ogłoszono jednak jego wielki powrót, który ma nastąpić na wręczeniu Grammy 2 lutego. Internauci nie są tym faktem zachwyceni.

Will Smith prowadzącym Grammy 2025. Internauci wściekli

Organizatorzy Grammy listę prezenterów ogłosili trzy dni przed tegoroczną galą. Na liście znaleźli się m.in. Cardi B, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, Queen Latifah, SZA, Taylor Swift, a także Will Smith "Moment Grammy, którego nie chcesz przegapić! Will Smith przedstawi wzruszający hołd upamiętniający życie i dziedzictwo Quincy'ego Jonesa podczas 67. rozdania nagród" - możemy przeczytać w instagramowym poście. Fani jednak nie kryją zawodu. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "To rozczarowujące. Jest tak wielu wspaniale utalentowanych artystów, którzy zasługują na uznanie, zamiast kogoś, kto próbuje odzyskać popularność po stracie fanów", "Nie chcemy go", "Mogli wybrać dosłownie kogokolwiek innego", "Tylko tym razem nikogo nie uderzaj!" - czytamy. Co sądzicie?

Will Smith i Jada Pinkett Smith rozważali rozwód? Od wielu lat żyją w separacji

Jada Pinkett Smith i Will Smith są w separacji od 2016 roku. Znana para do tej pory nie podjęła decyzji o rozwodzie. Małżonkowie od ponad ośmiu lat żyją w takim układzie i na ten moment raczej nie planują tego zmieniać. Co ciekawe, wciąż utrzymują dobre relacje. Twierdzą, że nie mają powodu ku temu, aby na dobre się rozstawać. Wszystko wytłumaczyła Jada. - Złożyłam obietnicę, że nigdy nie będzie powodu do rozwodu. Poradzimy sobie bez względu na wszystko i po prostu nie byłam w stanie złamać tej obietnicy - stwierdziła żona aktora w wywiadzie dla stacji NBC. ZOBACZ TEŻ: Dziś nie brakuje jej niczego. Kiedyś żona Willa Smitha sprzedawała narkotyki. "Nie chciałam być dziewczyną dilera"