Michelle i Barack Obamowie pobrali się w 1992 roku. Wielu wciąż widzi w nich idealne małżeństwo. Tymczasem w zagranicznych mediach coraz częściej pojawiają się plotki o kryzysie w związku pary. Szczególnie gorąco zrobiło się po publikacji artykułu "Prawda o Jen i Baracku" przez magazyn "In Touch", w którym sugerowano, że aktorka i polityk mają zażyłą relację. Aniston zaprzeczyła jednak wszelkim plotkom na ten temat. Teraz pojawiły się nowe, zaskakujące doniesienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Za co świat kocha Michelle Obamę?

Jennifer Aniston i Barack Obama mają romans? "Sama przyznała"

Sporo emocji wzbudził ostatni wpis zamieszczony na platformie X. Jak twierdzi jego autorka, Jennifer Aniston faktycznie ma spotykać się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. "On jest z Jennifer Aniston. Mój stary menedżer, teraz przyjaciel, jest powiązany z jej wewnętrznym kręgiem. Na spotkaniu z przyjaciółmi Jennifer romans wyszedł na jaw — sama Jennifer to przyznała" - czytamy. Z kolei informator "Daily Mail" twierdzi, że Aniston nie zna Obamy tak dobrze, jakby się mogło wydawać i że jest to jedna z najdziwniejszych plotek, jakie kiedykolwiek usłyszał w życiu. Aktorka ma być zaskoczona rozprzestrzeniającymi się plotkami. "Jen jest zdenerwowana z powodu Michelle, ponieważ wie, jak to jest być w centrum takich historii" - czytamy na portalu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Niewiarygodne, jak Trump i Obama zachowywali się na pogrzebie Cartera. Wszystko się nagrało

Barack Obama złożył życzenia swojej żonie. "Jestem szczęśliwy, że..."

17 stycznia były prezydent Stanów Zjednoczonych złożył swojej ukochanej życzenia, które uspokoiły nieco plotki o kryzysie w ich związku. "Wszystkiego najlepszego dla miłości mojego życia, Michelle Obamy. Wypełniasz każdy pokój ciepłem, mądrością, humorem i wdziękiem – i wyglądasz przy tym świetnie. Jestem szczęśliwy, że mogę z tobą przeżywać życiowe przygody. Kocham cię!" - podzielił się czułym wyznaniem. Do wpisu dodał zdjęcie z romantycznej kolacji, podczas której trzyma ukochaną żonę za dłoń. "Najlepsi", "Michelle na prezydenta", "Prawdziwa miłość jest bezcenna", "Bardzo za wami tęsknimy. Jesteście wspaniali" - pisali pod postem internauci.