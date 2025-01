20 stycznia Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. Politykowi na wydarzeniu towarzyszyła żona - Melania. Prezydent i jego ukochana przenieśli się do Białego Domu. Ostatnio jednak wybrali się do Kalifornii, aby zobaczyć skutki pożarów. Straty zostały oszacowane na 40 miliardów dolarów.

Melania Trump pocałowana przez gubernatora. Komentarze to hit

Melania i Donald Trumpowie zostali nagrani po przylocie do Kalifornii. Powitał ich gubernator Gavin Newsom. Prezydent był dość powściągliwy, ale tego samego nie można powiedzieć o jego żonie. Na nagraniu widać gubernatora, który pocałował Melanię w policzek na przywitanie. Przypomnijmy, że pierwsza dama wielokrotnie była posądzana o to, że unika czułości ze strony Donalda Trumpa. To rozbudziło wyobraźnię internautów, którzy ruszyli z komentarzami w sieci. "Może coś jest między nimi?", "Muszę przyznać, że to trochę dziwne", "Chyba ma słabość do Gavina", "Gdy jest z mężem, to specjalnie nosi kapelusz, żeby nie mógł jej pocałować" - czytamy na platformie X. Co sądzicie o tym nagraniu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Nowy portret Melanii Trump. Ekspertka zwraca uwagę na ważną kwestię

27 stycznia Biały Dom opublikował oficjalny portret Melanii Trump. Skontaktowaliśmy się z mentorką marki osobistej, Dorotą Anną Wróblewską, która skomentowała dla nas fotografię. Melania zapozowała na tle Pomniku Waszyngtona. Zdaniem ekspertki zostało to dobrze przemyślane. - Oczywiście, że w oficjalnym portrecie Melanii Trump nie ma nic przypadkowego. (...) Wobec różnych spekulacji w trakcie kampanii wyborczej i już po wygranych wyborach, czy i jak będzie wspierać męża, Melania dała wyraźny znak: tak, wspieram męża - przekazała w rozmowie z nami. Trump została ujęta w tzw. "amerykańskim planie", czyli mniej więcej do połowy uda. Dlaczego? - Daje to większe możliwości zaprezentowania postawy ciała, a zatem i mowy ciała. Skoro od męża na nowym portrecie bije siła, omnipotencja i moc do sprawowania władzy, żona prezentuje swoje "moce" - przekazała ekspertka.