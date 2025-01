Nie żyje 17-letnia gwiazda TikToka. Okoliczności jej śmierci szokują

Nie żyje Nahsiyah Turner - znana swoim fanom jako Siyah. Celebrytka była wschodzącą gwiazdą TikToka. Teraz o jej śmierci rozpisują się zagraniczne media. Wszystko dlatego, że 17-latka zginęła w strzelaninie, do której doszło pod centrum handlowym w południowej Kalifornii.

Nie żyje Siyah. Kulisy jej śmierci przerażają

18 stycznia w Los Anegles, pod centrum handlowym Los Cerritos Center doszło do strzelaniny. Kiedy policja pojawiła się na miejscu, na parkingu znalazła nieprzytomną kobietę - nie oddychała ani nie reagowała na bodźce zewnętrzne. Szybko okazało się, że to Nahsiyah Turner, która została postrzelona w klatkę piersiową. Jak podaje "People" 17-latka została przewieziona do najbliższego szpitala i tam zmarła. Przyczyną śmierci miała być rana postrzałowa, która spowodowała ciężkie obrażenia.

Początkowo media nie podawały, że ofiarą strzelaniny była 17-latenia celebrytka. "Strzelanina miała miejsce (...) w Los Cerritos Center w pobliżu Chipotle. Na miejscu widziano pojazd, wewnątrz którego było kilku pasażerów, prawdopodobnie byli oni powiązani z gangiem. Jedna osoba została postrzelona, prawdopodobnie przez przypadek. Została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym" - donosił CBS News. Portal People podaje z kolei, że śledztwo w sprawie śmierci dziewczyny jest w toku. Według serwisu Loscerritosnews.net policja dokonała już pierwszych zatrzymań. "Wszystkie osoby, które były w podejrzanym pojeździe, zostały zatrzymane. Służby zabezpieczyły też parking na potrzeby śledztwa".

Internauci opłakują zmarłą nastolatkę

Kiedy media potwierdziły, że ofiarą strzelaniny była Nahsiyah Turner, w sieci zawrzało. Internauci opłakiwali śmierć 17-latki, która na TikToku zgromadziła niemal 307 tysięcy obserwatorów. "Nie mogę w to uwierzyć, straszna tragedia", "Modlimy się za Ciebie dziewczyno", "Przerażające, spoczywaj w pokoju" - pisali. Wzruszający wpis na InstaStories opublikowała też matka zmarłej. "Mama kochała cię bardzo, zawsze i na zawsze - czytamy.