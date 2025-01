Nie milkną echa ponownego wyboru Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na temat nowej kadencji miliardera w ostatnim czasie wypowiada się w amerykańskich mediach sporo znanych osób. Jedni celebryci popierają wybór polityka, inni natomiast wypowiadają się o nim raczej niepochlebnie. Sporo emocji wzbudziły ostatnie słowa Mela Gibsona.

Mel Gibson w zaskakujących słowach na temat Donalda Trumpa

Mel Gibson został niedawno zaproszony do programu informacyjnego telewizji Fox News. Aktor w trakcie udzielonego na antenie wywiadu wywołał niemałe kontrowersje swoim komentarzem na temat ponownego wyboru Donalda Trumpa, na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mel Gibson bez ogródek stwierdził, że powrót Trumpa przypomina sytuację, w której "ojciec wraca do domu i zdejmuje pas, by zaprowadzić dyscyplinę". W sieci zawrzało. W komentarzach nie brakuje słów krytyki wobec aktora. "Mel jest niestety hipokrytą", "Mel był kiedyś dobrym facetem. Jakie to smutne" - czytamy. Znalazły się i takie osoby, którym nietypowy komentarz bardzo przypadł do gustu. "Mel, podziwiamy twoją odwagę, szczerość i wiarę, bardzo nas inspirujesz" - pisali.

Mel Gibson na temat pożarów w Kalifornii. Wskazał winnych

Co ciekawe w tej samej rozmowie Mel Gibson obwinił demokratów za ogromne zniszczenia spowodowane pożarami w Kalifornii. Prowadzący program, Sean Hannity, zapytał Gibsona o jego osobiste doświadczenia związane z pożarami, zwłaszcza, że gwiazdor stracił swoją rezydencję w Malibu. Aktor w odpowiedzi nie ukrywał frustracji wynikającej z działań rządu, wspominając m.in. o hydrantach bez wody, cięciach budżetu dla strażaków i pustych zbiornikach wodnych. - Są tacy, którzy mówią: "Musieli to zrobić celowo". Nie będę się aż tak daleko rozwodził, ale jeśli nie zrobili tego celowo, to myślę, że z pewnością to ułatwili - wyznał gwiazdor. Mel Gibson wyraził współczucie dla poszkodowanych mieszkańców oraz wskazał na ich determinację w radzeniu sobie z trudną sytuacją. - Całym sercem jestem ze wszystkimi innymi mieszkańcami - zapewnił aktor.