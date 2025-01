20 stycznia Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że wydarzenie było szeroko komentowane na całym świecie. Co więcej, główne miejsca dla gości zajęli miliarderzy. Wśród nich pojawił się Elon Musk. Mężczyzna nie ukrywał, że jest jednym z największych zwolenników Donalda Trumpa. Szok i oburzenie wywołał gest, który miliarder wykonał na mównicy. Całą sytuację skomentowała jego transpłciowa córka.

REKLAMA

Zobacz wideo Elon Musk posuwa się coraz dalej. Miliarder próbuje wywierać presję na europejskie rządy

Córka Elona Muska nie gryzła się w język. Tak skomentowała zachowanie ojca

Elon Musk ma całkiem sporą historię związaną z życiem miłosnym i rodzinnym. Miliarder doczekał się aż dwanaściorga dzieci ze związków z różnymi kobietami. Wśród pociech Muska jest Vivian. Nie da się ukryć, że przedsiębiorca nie był zadowolony z jej tranzycji. "Mój syn Xavier nie żyje, został zabity przez wirusa przebudzonego umysłu" - uznał Musk w podcaście Jordana Petersona. Vivian nie utrzymuje kontaktu z ojcem. 20-latka nie mogła jednak przemilczeć nietypowego zachowania Muska na inauguracji Donalda Trumpa. Wiele osób zastanawiało się, co dokładnie oznaczał jego gest ręką i czy rzeczywiście był to salut rzymski. Córka miliardera nie ma wątpliwości. "Powiem tylko: nazwijmy rzeczy po imieniu. Szczególnie jeśli były dwa "piki" zrobione tuż po sobie, na podstawie reakcji na pierwszy "pik" - napisała w sieci.

PRZECZYTAJ TEŻ: Elon Musk ma 12 dzieci i chce zaludniać planetę. Exa i Techno to dopiero początek

Ekspertka od mowy ciała skomentowała zachowanie Elona Muska

Elon Musk ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wiele osób staje w jego obronie, mówiąc, że wykonał jedynie "niezręczny gest". Inni, z kolei, nie są co do tego przekonani. Na temat mowy ciała miliardera wypowiedziała się Daria Domaradzka-Guzik na platformie X. Nie miała wątpliwości. "Celowy, świadomy, wykonany intencjonalnie gest, nawiązujący do nazistowskiego powitania "sieg heil". Tu nie ma przypadku. W powiązaniu z mimiką (mikroekspresja gniewu, pogardy oraz (!) zadowolenia) i słowami, wysyła dość spójny sygnał agresji" - czytamy w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Elon Musk ma kupić mieszkanie w Warszawie. Komentarz Woźniak-Starak mówi wszystko