Amy Schumer udzieliła niedawno zaskakującego wywiadu. Gwiazda w szczerej rozmowie z Alexem Cooperem w podcaście "Call Her Daddy" opowiedziała o wielu krytycznych komentarzach, z którymi jakiś czas temu się zmagała. Wielu fanów, w treściach umieszczanych w mediach społecznościowych, zwracało uwagę na opuchniętą twarz aktorki.

Amy Schumer przypadkiem odkryła chorobę. Przyczynili się do tego fani

Chociaż na początku Amy Schumer bagatelizowała nieprzyjemne wpisy w sieci, to stale powtarzające się komentarze dotyczące jej wyglądu przekonały ją do poddania się szczegółowym badaniom. Na decyzję gwiazdy miały również wpływ opinie jej fanów związanych z branżą medyczną. W lutym 2024 roku aktorka usłyszała diagnozę. Lekarze stwierdzili, że za zmiany w wyglądzie aktorki odpowiada choroba - zespół Cushinga. - Dowiedziałam się, że cierpię na tę chorobę i że mam coś, co nazywa się księżycową twarzą (...) - wyznała aktorka. Mówimy o niej, gdy dochodzi do przemieszczenia się tkanki tłuszczowej na obręcz barkową i biodrową. Gwiazda dodała, że do powstania schorzenia przyczyniły przyjmowane wcześniej zastrzyki sterydowe, które otrzymała po komplikacjach zdrowotnych w ciąży i operacji usunięcia macicy z powodu endometriozy.

Amy Schumer przeszła poważną operację. Może liczyć na wsparcie fanów

Amy Schumer jakiś czas temu podzieliła się z fanami szczerym wyznaniem na temat swojego zdrowia. Gwiazda na swój profil na Instagramie dodała zdjęcia i nagranie ze szpitala po tym, jak przeszła zabieg usunięcia macicy z powodu endometriozy. Aktorka na nagraniu opowiedziała o szczegółach zabiegu - Jest poranek po operacji z powodu endometriozy. Mojej macicy nie ma. Lekarz znalazł 30 plam endometriozy, które usunął. Usunął również mój wyrostek robaczkowy, ponieważ został zaatakowany przez endometriozę. (…) W mojej macicy było bardzo dużo krwi - wyznała gwiazda. W komentarzach pod postem Amy Schumer pojawiło się wiele słów wparcia od fanów, którzy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia.

