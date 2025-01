Demi Moore ostatnio znów jest na świeczniku. Dopiero co otrzymała Złoty Glob za film "Substancja", a 23 stycznia ogłoszono, że za tę rolę dostała także pierwszą nominację do Oscara. Choć aktorka może mówić o ogromnych sukcesach, dojście do tej pozycji wiele ją kosztowało. Dzieciństwo Moore było naznaczone cierpieniem i bardzo trudną relacją z matką.

Demi Moore przez lata nie wiedziała, kim jest jej ojciec

Matka Demi Moore, Virginia King, urodziła ją, mając 18 lat. Biologiczny ojciec porzucił rodzinę po zaledwie dwóch miesiącach ślubu z King. Gdy Moore miała trzy miesiące, jej matka ponownie wyszła za mąż za Dana Guynesa. O tym, że mężczyzna nie jest jej biologicznym ojcem, Demi Moore dowiedziała się przypadkiem, mając 13 lat. Jako dorosła kobieta zaznaczyła jednak, że to Guynes ją wychował, a ze swoim "prawdziwym" ojcem nigdy nie miała kontaktu i nie zamierza tego zmieniać. Ze względu na pracę ojczyma, Moore miała dość niestabilne dzieciństwo, a jej rodzina często się przeprowadzała. To nie były jednak jedyne problemy.

W programie "The Drew Barrymore Show" aktorka wspominała, że rodzice nie stawiali jej niemal żadnych granic. Pozwalali jej m.in. prowadzić samochód już w wieku 13 lat. - Rodzice mówili: Jeśli zostaniesz zatrzymana, powiedz, że wzięłaś auto bez pozwolenia. (...) To szaleństwo - opowiadała. Na łamach wydanego w 2019 roku pamiętnika "Intymnie. Moje wspomnienia" Moore wspominała również, że dużym cieniem na jej dzieciństwo i dorastanie rzucały się problemy z uzależnieniem obojga rodziców. W pewnym monecie Guynes odszedł od jej matki, a na Moore spadł poniekąd obowiązek zajmowania się nią. Na łamach książki aktorka wyznała, że gdy była nastolatką, jej matka zabierała ją do barów, aby "mężczyźni mogli na nią popatrzeć".

Matka Demi Moore pozwoliła skrzywdzić ją dorosłemu mężczyźnie

Gdy Demi Moore miała 15 lat, w jej życiu doszło do ogromnej tragedii. Po powrocie do domu w mieszkaniu czekał na nią dorosły mężczyzna, który wykorzystał ją seksualnie. Powiedział Moore, że zrobił to za przyzwoleniem jej matki, której miał zapłacić 500 dolarów. O tym traumatycznym doświadczeniu aktorka opowiadała w programie "Good Morning America". Zapytana, czy rzeczywiście wierzy w winę matki, odparła, iż nie jest pewna, czy doszło między nimi do faktycznej transakcji. - Ale z całą pewnością naraziła mnie na niebezpieczeństwo - wyznała Demi Moore. Aktorka w 1989 roku zerwała kontakt z matką. Pogodziły się na krótko przed śmiercią Virginii King, która zmarła w 1998 roku z powodu guza mózgu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990. Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880. Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.