Świat mody w żałobie. Nie żyje Lynn Ban. Kobieta dała się poznać jako projektantka. Popularność przyniosła jej produkcja Netfliksa "Bling Empire: New York". Właścicielka marki Lynn Ban Jewelry była uczestniczką tragicznego wypadku. Kobieta ponad dwa miesiące temu upadła na stokach w Aspen. Choć zdawało się, że nic jej nie zagraża, skan pokazał, że doszło do wylewu krwi do mózgu. Projektantka musiała przejść pilną operację. Lekarzom nie udało się uratować jej życia. Miała 52 lata.

Znana projektantka nie żyje. Tak pożegnała ją Rihanna

Syn Lynn Ban przekazał w sieci tragiczną wiadomość. "W poniedziałek zmarła moja mama. Wiem, że chciała podzielić się swoją podróżą po wypadku i operacji mózgu, więc pomyślałam, że będzie wdzięczna za ostatni post, w którym dzieli się wiadomościami z osobami, które ją wspierały" - czytamy na Instagramie. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo kondolencji. Głos zabrała również Rihanna, która nosiła biżuterię zaprojektowaną przez Lynn. "Rok 2025 w tym momencie mną wstrząsa! To już za dużo! Lynn, zawsze będziesz naszą wróżką chrzestną! Kocham cię na zawsze! Nie mogę uwierzyć, że piszę to teraz w sekcji komentarzy! Dziękuję za całą radość, jaką nam sprawiłaś!" - napisała zrozpaczona gwiazda.

Lynn Ban zmarła po tragicznym wypadku. Wybitna projektantka miała 52 lata

Fani nie mogli uwierzyć w śmierć Lynn Ban. Jeszcze niedawno kobieta publikowała post, w którym z optymizmem pisała o przyszłości. Za serce chwyta wpis syna projektantki, który opisał, jaka była jego mama. Podkreślił, że już zawsze będzie za nią tęsknił. "Była najzabawniejszą i najfajniejszą mamą, jaką mogłam sobie wymarzyć. Przez całe życie opiekowała się mną, moim tatą i całą naszą rodziną. Choć już jej nie ma, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nigdy o niej nie zapomnieć i aby jej życie było uczczone tak, jak na to zasługuje" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Zmarł producent telewizyjny Ryszard Sibilski. Ewa Bem w poruszających słowach żegna męża

