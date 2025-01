Hailey Bieber próbuje uciszyć plotki o rozwodzie? Te zdjęcia mówią wiele

Niedawno internauci zauważyli, że Justin Bieber przestał obserwować Hailey Bieber na Instagramie, co wywołało falę spekulacji w sieci. Jakby tego było mało piosenkarz odobserwował także profil swojego teścia Stephena Baldwina. W odpowiedzi na zamieszanie artysta zamieścił na InstaStories krótkie oświadczenie, gdzie wyjaśnił, że za całą sytuację rzekomo odpowiada tajemniczy sprawca, który podobno włamał się na jego konto. "Ktoś wszedł na moje konto i przestał obserwować moją żonę. Sytuacja robi się podejrzana" - napisał wokalista.

Hailey Bieber próbuje uciszyć plotki o rozwodzie? Dodała nowe zdjęcie z Justinem

Wkrótce po zamieszczeniu przez Justina Biebera oświadczenia jego żona znowu znalazła się na liście osób przez niego obserwowanych. Co więcej, Hailey Bieber najwyraźniej będąc świadoma medialnych spekulacji, umieściła w mediach społecznościowych nową serię zdjęć, w tym fotografię z Justinem. W komentarzach zawrzało. Pod nowym postem Hailey Bieber pojawiły się liczne opinie, w których fani sugerują, że zdjęcia miały na celu usilne pokazanie, iż między małżonkami wciąż jest wszystko w porządku. "Ona dosłownie publikuje fotografię Justina, jednak on przestał ją śledzić", "Miłość, czy to udajesz, że jest w porządku?", "To zdjęcie Justina nie jest przypadkowe. Ktoś tu chce uciszyć medialną burzę" - pisali fani. Niektórzy z wielbicieli pary w swoich wpisach wyrażali współczucie w związku z sytuacją, w jakiej zakochani niedawno się znaleźli. "Social media są szalone i nie traktują was jak ludzi (...). Mam nadzieję, że wszystko dobrze, przesyłam pozdrowienia z Hawajów" - pisali fani w sieci.

Justin Bieber szczerze o problemach po ślubie. Zmagał się z załamaniem nerwowym

Jakiś czas temu Justin Bieber udzielił wyjątkowo szczerego wywiadu, w którym otworzył się na temat swojego małżeństwa. Artysta w rozmowie nie ukrywał, że tuż po ślubie zmagał się z załamaniem nerwowym. - Czasami trudno spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że może nie jesteś osobą, za którą się uważałeś. Wynika to z traumy i różnych okoliczności życiowych. Kiedy się ożeniłem, doznałem lekkiego załamania nerwowego, gdy zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów - wyznał w "The Ebro Show".

