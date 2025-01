Donald Trump 20 stycznia został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To drugi raz, gdy Amerykanie zdecydowali, że biznesmen zajmie to stanowisko. Miliarder od lat jest z o 24 lata młodszą Melanią Trump, którą często możemy oglądać u jego boku na ważnych wydarzeniach. Para 22 stycznia będzie obchodzić 20. rocznicę ślubu. Tak poznali się państwo Trump.

Zobacz wideo Woliński o Melanii Trump. Duda powinna się inspirować?

Tak Donald poznał obecną żonę. Podczas randki z inną flirtował z Melanią

Donald Trump pierwszy raz ożenił się w 1977 roku z czeską modelką, Ivaną. Do rozwodu doszło w 1992 roku przez zdradę biznesmena. Rok później miliarder zdecydował się na ślub z kochanką, Marlą Maples. I ten związek nie przetrwał, a rozwód sfinalizowano w 1999 roku. Rok wcześniej Trump poznał jednak Melanię, która w autobiografii wyjawiła, jak do tego doszło. Wszystko działo się podczas nowojorskiego Tygodnia Mody - wówczas 28-latka była modelką. Donald pojawił się na imprezie w Kit Kat Clubie, gdzie towarzyszyła mu "atrakcyjna blondynka". Trump był jednak skupiony wyłącznie na Melanii. Ucięli krótką pogawędkę. Melania nie zdawała sobie sprawy, kim jest biznesmen.

Donald poprosił modelkę o numer, ale ta odmówiła. Miała inną propozycję - by to on podarował jej numer. Trump się zgodził pod warunkiem, że Melania do niego zadzwoni. I tak też się stało. Początkowy flirt przerodził się w relację, która trwa do dziś. Para stanęła na ślubnym kobiercu 22 stycznia 2005 roku na Florydzie. Już za kilka dni będą świętować 20. rocznicę ślubu.

Melania nie jest doceniana w świecie mody. Dlaczego?

Mimo że Melania Trump zawsze prezentuje się świetnie, nie jest doceniana w branży modowej, z którą przed laty była związana. W mediach pojawiają się również głosy, że amerykańscy projektanci czują niechęć do żony prezydenta. W odróżnieniu od innych pierwszych dam, Melania nigdy nie pojawiła się na okładce "Vogue'a". "Jej styl, który jest zawsze dopięty na ostatni i guzik, robi wrażenie. Słynie ona z miłości do torebek Birkin czy szpilek Christian Louboutin. Nie boi się luksusu i jest uosobieniem klasy z nowoczesnym pazurem" - wyjawił w rozmowie z Plotkiem ekspert modowy Matej Pakulski. Dlaczego więc Melania nie jest lubiana w branży? Według specjalisty, chodzi o poglądy jej męża. "Branża modowa to dość hermetyczne środowisko, które wyznaje określone zasady i wartości. Melania Trump jest żoną konserwatywnego i kontrowersyjnego polityka - Donalda Trumpa. Niestety jej zalety, jak i sama ona, nie są doceniane. Branża modowa nie jest apolityczna" - uznał Pakulski.

