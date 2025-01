Już 20 stycznia Donald Trump rozpocznie drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA. Podczas zaprzysiężenia będzie mógł liczyć na wsparcie żony. Chociaż Melania Trump ma doskonały styl, to nie jest ceniona w branży modowej, z którą w przeszłości była związana. W mediach wiele mówi się o niechęci amerykańskich projektantów do żony polityka. Uwagę zwraca także fakt, że, w odróżnieniu od innych pierwszych dam, Melania nigdy nie znalazła się na okładce "Vogue'a". Dlaczego? O tym wszystkim opowiedział nam ekspert modowy Matej Pakulski, znany w sieci jako @matej_fashionguy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zuckerberg opowiada o zmianach. Wszystko przez Trumpa?

Melania Trump nie znalazła się na okładce "Vogue'a". Taki ma styl

Matej Pakulski podkreślił w rozmowie z nami, że Melania Trump może szczycić się ogromnymi osiągnięciami w świecie mody. Pochwalił jej stylizacje. "Jest kobietą, która jako jedyna spośród amerykańskich Pierwszych Dam XXI wieku osiągnęła karierę modelingową. Jest wręcz idealną personą do tego, by pokazać ją w modowych czasopiśmie, jakim jest 'Vogue'. Ponadto jej styl, który jest zawsze dopięty na ostatni i guzik, robi wrażenie. Słynie ona z miłości do torebek Birkin czy szpilek Christian Louboutin. Nie boi się luksusu i jest uosobieniem klasy z nowoczesnym pazurem" - powiedział nam.

PRZECZYTAJ TEŻ: Trump i Musk tańczą do "YMCA", Melania przyćmiła strojem. Są nagrania z hucznego sylwestra

galOtwórz galerię

Melania Trump cierpi przez politykę męża? "Nie może liczyć na uznanie"

Zdaniem eksperta Melania Trump nie jest wystarczająco doceniana. Wszystko przez konserwatywne poglądy jej męża. "Branża modowa to dość hermetyczne środowisko, które wyznaje określone zasady i wartości. Melania Trump jest żoną konserwatywnego i kontrowersyjnego polityka - Donalda Trumpa. Niestety jej zalety, jak i sama ona, nie są doceniane. Branża modowa nie jest apolityczna" - przekazał nam Matej Pakulski.

Zdaniem eksperta moda powinna łączyć bez względu na poglądy. "Oczywiście prywatne czasopisma mają do tego prawo, ale osobiście wyznaje zasadę apolityczności. Konserwatywne poglądy męża Melanii Trump sprawiają, iż nie może liczyć na uznanie czasopism, w których pojawiały się inne byłe Pierwsze Damy USA. Tam jest to wręcz tradycja, by miały one swoje sesje w czasopiśmie 'Vogue'. Powinna zostać bardziej doceniona, szczególnie że ubiera się najlepiej spośród nadal żyjących wszystkich Pierwszych Dam USA. Jest niezaprzeczalnie ikoną stylu i klasy" - skwitował.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty