Donald Trump zostanie zaprzysiężony już 20 stycznia 2025 roku po dwóch miesiącach od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent-elekt coraz częściej wyjawia nowe fakty na temat przyszłego rządu. W czwartek 16 stycznia w aplikacji Truth Social poinformował o mianowaniu trzech gwiazd kina na jego "specjalnych ambasadorów" w Hollywood - chodzi o Jona Voighta, Mela Gibsona i Sylvestra Stallone'a. Czym będą się zajmować?

"Specjalni ambasadorowie" Trumpa. Aktorzy zajmą się Hollywood

"Będą pełnić funkcję Specjalnych Wysłanników w celu przywrócenia Hollywood, które w ciągu ostatnich czterech lat straciło wiele interesów na rzecz krajów zagranicznych, PRZYWRÓCENIA - WIĘKSZEGO, LEPSZEGO I SILNIEJSZEGO NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!" - napisał Trump. Przypomnijmy, że Jon Voight (prywatnie ojciec Angeliny Jolie) popiera politykę przyszłego prezydenta już od 2016 roku, gdy po raz pierwszy wziął udział w wyborach. Mel Gibson ujawnił, że jest sprzymierzeńcem Trumpa w październiku 2024 roku podczas wywiadu dla TMZ, w którym m.in. obraził Kamalę Harris. Sylvester Stallone również poparł Trumpa dość późno, gdyż pod koniec jego ostatniej kampanii. W listopadzie 2024 roku przedstawił prezydenta-elekta na gali America First Policy Institute, nazywając go "drugim George’em Waszyngtonem".



"Te trzy bardzo utalentowane osoby będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co zasugerują. Będzie to ponownie tak jak same Stany Zjednoczone Ameryki, Złoty Wiek Hollywood!" - dodał w mediach społecznościowych Donald Trump, odnosząc się do aktorów.

