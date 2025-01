37-letni gwiazdor Hollywood zginął, osłaniając przed strzałem koleżankę. Zapadł wyrok

Johnny Wactor został zastrzelony, kiedy na parkingu baru, w którym pracował, dostrzegł złodziei, którzy próbowali ukraść jego samochodu. Mężczyzna osłonił przed strzałem koleżankę. Zapadły pierwsze wyroki w tej sprawie.

Nie żyje amerykański aktor z popularnego serialu stacji ABC. Zastrzelono go na parkingu; fot. screen youtube.com/The Baby is Yours | General Hospital (May 19th, 2021); instagram.com/johnnywactor