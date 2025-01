Abby i Brittany Hensel przyszły na świat w marcu 1990 roku. Rodzice bliźniaczek do samego końca nie wiedzieli, że siostry będą złączone jednym ciałem. Tuż po narodzinach zainteresowały się nimi media. Swego czasu stacja TLC wyemitowała nawet program, w którym widzowie mogli przyglądać się niezwykłemu przypadkowi bliźniaczek. W jednym z ostatnich wywiadów Abby zdradziła, jak wygląda ich życie zawodowe. Jedna rzecz jest szczególnie problematyczna.

Bliźniaczki syjamskie mają kłopot. Pracodawcy rozkładają ręce

Siostry pracują jako nauczycielki w szkole podstawowej. Brittany specjalizuje się w językach i literaturze, a Abby w matematyce i naukach ścisłych. Choć zdobyte kompetencje mocno poszerzają perspektywy bliźniaczek, to za wykonywaną pracę otrzymują tylko jedną wypłatę, która dzielona jest na pół. "Oczywiście zdawałyśmy sobie z tego sprawę, ponieważ wykonujemy pracę jednej osoby. W miarę zdobywania doświadczenia chciałybyśmy trochę negocjować, biorąc pod uwagę, że mamy dwa stopnie naukowe i jesteśmy w stanie przedstawić dwie różne perspektywy lub uczyć na dwa różne sposoby" - tłumaczyła Abby w wywiadzie dla BBC.

Syjamska bliźniaczka wzięła ślub. Uraziła siostrę?

Jakiś czas temu media obiegła informacja o głośnym ślubie Abby, która wyszła za Josha Bowlinga. Ceremonia miała miejsce 13 listopada 2021 roku. Choć wiele osób myślało, że to połączona z nią ciałem Brittany będzie świadkową, to według informacji zdobytych przez "The Mirror" wynika, że tę wyjątkową rolę pełniła inna siostra kobiet, Morgan. Z kolei świadkiem pana młodego był mężczyzna o pseudonimie Cosmo Naut - prawdopodobnie jego bliski znajomy. Mimo przypadłości Abby i Brittany starają się prowadzić normalne życie. W jednym z wywiadów bliźniaczki zdradziły, że są bardzo zdeterminowane i tak naprawdę nie ma sytuacji, z którą by sobie nie poradziły.

